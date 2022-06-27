Disney+'ta yayınlanacak yerli animasyon filmi Kral Şakir Geri Dönüşüm'ün fragmanı yayınlandı. Kral Şakir ve dostları, bu filmde dünyayı hem çöplerden hem de uzaylılardan kurtarmaya çalışacak. Peki bu film ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz günler itibarıyla Türkiye'deki yayın hayatına resmen başlayan Disney+, yerli animasyon filmi "Kral Şakir Geri Dönüşüm"ün ilk fragmanını yayınlandı. Yayınlanan fragman, yapımın çıkış tarihini de resmen açıklamış oldu.

2016 yılından beri hayatımızın içerisinde olan Kral Şakir, yıllar içerisinde farklı farklı şekillerde karşımıza çıkmıştı. İşte Kral Şakir Geri Dönüşüm de bu yapımlardan en yenisi olacak. Disney Plus üzerinden seyirci ile buluşacak olan film, 14 Temmuz'da tüm abonelerin beğenisine sunulacak.

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Kral Şakir, dünyayı çöpten ve uzaylılardan kurtaracak

"Dünya'nın kaderi onlara bağlı çünkü onlar muhteşem savaşçılar." açıklamasıyla paylaşılan fragmana baktığımızda, Kral Şakir ile dostlarının gezegenimizi hem çöplerden hem de uzaylılardan kurtarmak için mücadele edeceğinizi görüyoruz. Daha önceki yapımları da beğenilmiş olan Kral Şakir serisi, Geri Dönüşüm filmi ve Disney+ farkıyla da tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Kral Şakir Geri Dönüşüm için paylaşılan fragman:

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