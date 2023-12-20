Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde olan 5 TL'lik madenî paralarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin gerçek olmadığı aktarıldı.

Türkiye'de birkaç gündür konuşulan meselelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için basılan, 5 lira değerindeki madenî paralar. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, madenî paranın üzerindeki Mustafa Kemal Atatürk rölyefinin başka birisine benzediği iddiaları yer alıyordu. Darphane yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yaptılar.

Açık konuşmak gerekirse sosyal medyada servis edilen görüntülerde, gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk'e benzemeyen bir rölyef vardı. Bu da tepkilere yol açmıştı. Ancak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntülerin gerçek olmadığını açıkladı. Açıklamaya göre görseller üzerinde oynanmıştı ve algı çalışması yapılıyordu.

Sosyal medyada gündem olan madenî para böyle görünüyordu:

Yukarıdaki görüntüye dikkatli bakarsanız rölyefin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği düşüncesine siz de kapılabilirsiniz. Ancak Darphane yetkilileri, bunun gerçek bir görüntü olmadığını söylüyorlar.

Darphane tarafından paylaşılan paranın gerçek görüntüsü şöyle:

Darphane tarafından paylaşılan görsel, sosyal medyada servis edilen görüntü kadar yakın perspektifte değil. Ancak bu mesafe farkında bile paranın gerçek versiyonunun daha farklı olduğu anlaşılabiliyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne giden Anadolu Ajansı yetkilileri, paraların basım hâlindeki görüntülerini de paylaştılar. İşte o görüntülerden biri:

Anadolu Ajansı'na konuşan bir yetkili, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır.

İşin ilginç tarafı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamış olması. Sosyal medyada gündem olan hemen her konuya müdahil olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, madenî 5 TL tartışmalarıyla ilgili neden bir açıklama yapmadığını bilmiyoruz...