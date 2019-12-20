Kasım ayında tanıtımı yapılan ve dört gözle beklenen, Hummer H2'den bozma canavar Prombron Black Stallion'ın ilk teslimatı gerçekleşti. Aracın müşterilere teslimatı bir süre daha devam edecek.

Muhtemelen siz de herkes gibi Dartz’ın bu yeni canavarını kimin aldığını merak ediyorsunuz. Açıklayalım; araç, yiyecek ve içecek üretiminde uzmanlaşmış Çek Cumhuriyeti merkezli bir şirkete gönderildi. SUV, şirketin enerji içeceğini tanıtmak için reklamlarda boy gösterecek.

Bunun yanında başka bir SUV'nin çok yakın bir tarihte bir filmde yer alacağı artık hepimizin malumu ancak Dartz, henüz hangisi olduğunu açıklamayıp bekleyenleri biraz merakta bırakmak istiyor. Önceki model Prombron Dark, 2012 yılında çekilen Diktatör filmiyle akıllara kazınmıştı.

Prombron Black Stallion, 'timsah derisi tasarımıyla' birlikte geliyor:

Hummer H2’den ilham alınarak tasarlanan Black Stallion, Hummer ile sadece gövde panelini paylaşmıyor ve birçok ortak detay göze çarpıyor. Dartz, imzası olan timsah derisini tasarımın her yerinde kullanmaktan da çekinmemiş. Öyle ki yakıt kapağının arkasında dahi bu malzeme kullanılmış, sanıyoruz firmanın sıkı takipçileri bu duruma şaşırmamıştır.

Araçlarında daima güçlü motorlar sunan firma, bu özel Black Stallion modelinin Hummer’ın mekaniklerine sahip olmasını istedi. Bu da bir V8 motor, otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekişin bu araçta yer aldığı anlamına geliyor. Dartz, tüm bu ilgi çekici özelliklerle kendinden ve araçlarından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Firmanın ürünlerini dünyaya tanıtma fikirleri de oldukça ilgi çekiyor. Filmlerde görmeye alışık olduğumuz Dartz’ın araçları, yakında yollarda da karşımıza çıkabilir. Firmanın önümüzdeki dönemde hangi pazarlarda faaliyet göstereceği ise büyük merak konusu.