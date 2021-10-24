David Beckham, Katar'la 10 Yıllık Bir Anlaşma İmzaladı

İngiltere’de ve dünyada futbol denince akla gelen ilk isimlerden olan David Beckham, PSG zamanından beri yakın ilişkilere sahip olduğu Katar’la 150 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla birlikte Beckham, seneye Dünya Kupası’nın yüzü olacak ve Katar’da 10 yıl benzer işlere devam edecek.

Geçmişte Real Madrid, Manchester United ve Milan gibi takımlarda oynamış olan David Beckham, gelecek sene Katar’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’ndan önce ilginç bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla birlikte turnuvanın yüzü olacak Beckham, Katar’ın kültür ve turizm aktivitelerine de katkıda bulunacak.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden olan Beckham, bu işbirliği için 150 milyon sterlin alacak. 10 yıl sürecek anlaşmada futbol elçiliği yapacak Beckham, “futbolun birleştirici gücünü” kuşanarak bu sporu Katar’da daha ulaşılabilir hale getirecek.

10 yıl boyunca Katar’da futbol denince akla Beckham gelecek

David Beckham, yakın zamanda Katar’da turistik gezilerde bulunduğu ve stadyumları gezdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Bunun sadece keyfi bir gezi olmadığı ise yeni öğrenildi. Katar Futbol Federasyonu’yla 180 milyon euro değerinde bir anlaşmaya imza atan Beckham, anlaşmaya göre seneye Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nın yüzü olacak. 10 yıl boyunca ülkede futbola dayalı kültür ve turizm aktivitelerinde de boy gösterecek olan Beckham’ın yakın çevresi, anlaşma sonrası yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"David, hayatın birçok alanında futbolun büyük bir iyilik gücünün olduğuna inanıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, Katar'da futbolun daha geniş kitlelere yayılmasını ve harika bir turnuvanın geride bırakılmış olmasını dört gözle bekliyor"

Aynı zamanda Inter Miami’nin kurucularından olan Beckham, geçtiğimiz günlerde takımda yıldız futbolcular görmek istediğini açıklamış; Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye yönelik bir soruya da “Her zaman harika futbolcular getirmek istiyoruz. Bu tür oyuncular da buraya getirmek istediğimiz yıldızlardan." cevabını vermişti.