FIFA'nın üst düzey yöneticilerinden Arsene Wenger, ofsayt ile ilgili yeni bir sistem geliştirildiğini duyurdu. Yan hakemlerin hata yapmasını sıfırlayan bu teknolojik sistemin detayları henüz bilinmezken, yeni sistemin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılabileceği ifade ediliyor.

Dünyanın en popüler sporlarından bir tanesi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Futbolun uluslararası üst yöneticisi olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu sporun en tartışmalı konularından bir tanesi olan ofsayt ile ilgili bir açıklama yaptı. FIFA'nın üst düzey yöneticilerinden Arsene Wenger tarafından yapılan açıklamalarda, kuralın değişmeyeceği ancak ofsaytın tespitinin değişebileceğini söyledi.

Ofsayt, bugüne dek yan hakemler tarafından tespit edildi. Hemen her karşılaşmada da bu konuyla ilgili en az bir tartışmalı pozisyon olmuştur. Ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde değişecek gibi görünüyor. Zira geliştirilecek yeni ve teknolojik bir sistem ile ofsayt, hakemlere gerek duymadan otomatik olarak tespit edilebilecek. Üstelik yeni sistemin 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası'nda kullanılabileceği ifade ediliyor.

Daha önce de gündeme gelmişti

Aslına bakacak olursak futbol otoriteleri, daha önce de bu konuyu tartışmışlardı. Hatta FIFA'nın mart ayında gerçekleştirdiği yıllık olağan toplantısında da hatalı ofsayt kararları gündeme getirilmişti. Yetkililer, yaptıkları çalışmalarla hayatımızın her noktasına hakim olan teknolojinin futbolda da kullanılmasına karar vermiş gibi görünüyorlar. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, teknoloji sayesinde 5-6 santimetrelik ofsaytların bile hatasız olarak tespit edilebileceği belirtiliyor.

Arsene Wenger, geliştirdikleri teknolojik sistemin detayları ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu sistem, temelinde basit bir mantığa dayanacak gibi görünüyor. Muhtemelen kullanılacak ultra hassas sensörler sayesinde bir oyuncunun ofsaytta olup olmadığı bildirilecek. Böylelikle yan hakemlerin hata yapmasının önüne geçilmiş olacak.