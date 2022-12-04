Küçük nesneleri merkezine alan makro fotoğrafçılığın ustalarından David Gilliver, British Photography Awards’da makro kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Sanatçının eserlerine gelin bir de birlikte bakalım.

Makro çekim tekniklerinde ustalaşan pek çok sanatçı bulunsa da, her eser herkese hitap etmeyebiliyor. Örneğin makro çekilmiş böcek ve eklem bacaklı fotoğrafları herkese çok da çekici gelmeyebiliyor. Öte yandan İskoç sanatçı David Gilliver, sıradan nesneleri minik insanlarla birleştirerek eğlenceli işlere imza atıyor.

43 yaşındaki sanatçı, British Photograhpy Award yarışmasında makro kategorisinde de bu fotoğraflardan biriyle ödül kazanmayı başardı. Fotoğraf, güneşin yerini bir virüsün aldığı, Covid 19 ve tatili birleştiren bir konsepte sahip.

İşte ödüllü fotoğraf

Gilliver, yaptığı açıklamada bu fotoğraf için “Buradaki fikir, ciddi bir konuya konuyu önemsizleştirmeden eğlenceli bir şekilde yaklaşmaktı.” ifadelerini kullandı.

Gilliver’in ilk eserlerinden

Makro fotoğrafçılığı, dişçideyken pencereden gördüğü bir kazadan esinlenerek uzmanlığı olarak seçen sanatçı, kazanın pencereden oyuncak araçlar çarpışmış gibi gözüktüğünü düşünmüş. Bu da onu, kazayı oyuncaklarla yeniden canlandırmaya itmiş.

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David Gilliver, genelde tren modelleri yapanlar için üretilmiş olan figürleri çalışmalarında kullanmayı tercih ediyor. Sanatçı, “Figürler hareketsiz, bu yüzden onları bulduğum pozların merhametine kalıyorum. Benim bir sanatçı olarak görevim, onlara bir sahnede yapacak ilginç bir şeyler bulmak.” ifadelerini kullandı.

Başarılı sanatçı, yaptığı işte tekniğin %10, yaratıcılığın ise %90 öneme sahip olduğunu belirtti. Siz sanatçının eserlerinden en çok hangisini beğendiniz?