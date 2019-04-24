  • Days Gone'ın Haziran Ayında Ücretsiz DLC Alacağı Açıklandı

Days Gone'ın Haziran Ayında Ücretsiz DLC Alacağı Açıklandı

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Sony, iki gün sonra piyasaya süreceği hayatta kalma ve korku konseptli oyunu Days Gone’ın indirilebilir ek içerikleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre Days Gone'a bu yaz ücretsiz oyun modları gelecek.

Önümüzdeki Haziran ayında Days Gone’a ücretsiz DLC gelecek. Muhtemelen indirilebilir ek içerikteki en büyük eklenti, ‘Survival’ adındaki yeni bir mod olacak. Bu mod yalnızca oyunun genel zorluğunu arttırmayacak, aynı zamanda hızlı seyahat etmenizi engelleyecek ve hayatta kalmanızı zorlaştıracak. Ayrıca haritayı ve diğer işaretleyicileri de kullanıcı panelinden çıkartacak. Survival moduna yeni ganimetler de eklenecek.
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Kullanıcılar, Survival moduna ek olarak Haziran ayı boyunca haftalık olarak yeni modları da deneyimleyecek. Yeni araçlar ve zorlu görevler, asıl oyunu bitirseler bile Days Gone oyuncularına oyuna dönmeleri için nedenler verecek.
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Sony, önümüzdeki haftalarda daha fazla ek içerik paylaşacağını da ekledi. Güzel haber ise bu içeriklerin tamamının ücretsiz olarak sunulması.

Kaynak : https://www.dualshockers.com/days-gone-dlc-june/
Etiketler: sony, DLC, days gone
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