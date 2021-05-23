Days Gone Seslendirmeni Yeni bir Oyunun İpucunu Verdi

Days Gone ve Star Wars: Force Unleashed oyunlarından tanıdığımız Sam Witwer, soru cevap etkinliğinde yeni projesi hakkında ipuçları verdi. Daha önceki işlerinden farklı bir projede çalıştığını belirten Witwer'ın açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı. Gözlerini E3 etkinliğine çeviren hayranlar, Witwer'ın yeni projesi hakkında dedikodu kazanını kaynatmaya başladı.

Her yıl, özellikle de yaz aylarında oyun piyasasında bir heyecan oluşur. E3, Summer Game Fest gibi etkinliklerin yaklaşmasıyla piyasada dedikodu kazanı kaynar, fragmanlar ve oyunlar yavaş yavaş sızmaya başlar. Geçen yıl başarılı olan firmalar ise sosyal medya üzerinde soru cevap etkinlikleri yaparak oyuncuların aklındaki soruları gidermeye çalışır.

Days Gone ve Star Wars: Force Unleashed serisinin ana karakterlerine hayat veren oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sam Witwer, geçtiğimiz günlerde Reddit üzerindeki Days Gone sayfasında oyunun hayranlarının sorularını cevapladı.

Witwer ve gelecek planları:

Reddit sayfasında Days Gone ve kariyeri hakkında soruları cevaplayan Witwer’a bir Reddit kullanıcısı, “Gelecek dönemde çalışacağın bir proje var mı?” diye sordu. Genelde soru cevaplarda bu tür sorulara net cevaplar verilmezdi ancak Witwer, “Kısa bir şekilde cevaplamak gerekirse evet, var. Ancak bu daha önce çalıştığım hiçbir projeye benzemiyor. Daha belirgin cevap veremediğim için üzgünüm” şeklinde cevap verdi.

Witwer ayrıca bu işi almasında, Days Gone’ın ve orada yaptıklarının çok büyük katkısı olduğunu da ekledi. Aktör ve seslendirme sanatçısı olan Witwer, konu hakkında başka bir şey söylemedi ancak hayranlarının bu birkaç cümleden bile önemli çıkarımları vardı. Yapılan tahminlere ve ortaya atılan iddialara göre eğer bu oyun Days Gone 2 değilse bile büyük ihtimalle yeni bir Sony oyunu ya da Bend Studio’nun üzerinde çalıştığı yepyeni bir marka olabilir.

Şu anda hayranlar gözlerini, yılın en büyük oyun etkinliklerinden olan E3’e çevirmiş durumdalar. Witwer’ın bahsettiği işin gerçekten de umdukları gibi Sony tarafından mı, Bend Studios tarafından mı yoksa tamamen farklı bir şirketten mi olacağı ise merakla bekleniyor.

Days Gone’daki başarılı performansından sonra Witwer’ın çalışacağı yeni projenin detayları merakla bekleniyor.