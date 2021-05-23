Apex Legends Oyuncuları Kozmetik Fiyatlarından Şikayetçi

Apex Legends oyuncuları, oyun içi kozmetik eşyaların fiyatlarının yüksek olmasından oldukça şikayetçiler. Bu sıkıntılarını oyunun Reddit sayfasında soru-cevap etkinliği yapan Respawn Entertainment yöneticisine yönelten oyunculara firma yetkilisinden bir yanıt geldi.

Günümüzde “battle royale” olarak adlandırılan çoğu rekabetçi hayatta kalma oyunu oynaması ücretsiz bir şekilde piyasaya çıkıyor. Fortnite, Call of Duty: Warzone ve Apex Legends gibi oyunlar, oyuncuların ilgisini “oyuna para vermeden sahip olup, sürekli yenilenen mekaniklerle uzun süreli oynanışa sahip olma” taktiği ile çekmeye çalışıyor.

Bu tarz ücretsiz oyunların temel para kazanma mantığı genellikle oyundaki karakterlerin dış görünüşlerini ve silahlarının görünüşlerini değiştiren kozmetik eşyalar ve özel etkinlik biletleri satmak oluyor. Oyuncular, satın aldığı bu eşyalarla oyunda herhangi bir üstünlük kazanmazken eşyalar yalnızca görünüşten ibaret oluyor.

Özellikle Epic Games, bu konuda çıtayı bir üst seviyeye taşımayı başarmış durumda. Popüler oyunu Fornite için DC, Marvel, Star Wars gibi dünya çapında tanınan ve her yaştan kitlesi olan markalar ile anlaşmalar imzalayan Epic Games’in bu dış görünüş ve kostümleri adeta peynir ekmek gibi satmakta. Epic’in bu hamlesini örnek alan Call of Duty: Warzone da 80’li yılların klasikleşmiş aksiyon filmleri olan Zor Ölüm ve Rambo filmlerindeki içerikler için anlaşmalar yaptı.

Peki Apex Legends ne yaptı?

Tüm rakipleri bu tür hamleler yapıp oyuncu çekmeye ve var olan oyuncularını mikro ödeme yapmaya ikna ederken Apex Legends, hiçbir şey yapmadı. Ne farklı bir marka ile anlaşma ne de özel bir içerik olmadı. Geliştirici ekip yalnızca sürekli yeni dış görünüşler ve kostümler çıkartarak oyuncuların bunları almasını umut etti. Görünen o ki kullanıcılar bu içeriklerin fiyatlarından hiç ama hiç memnun değil. Hatta bu konu Reddit'e bile taşındı ve bir firma yetkilisinden oyunculara yanıt geldi.

Apex Legends yetkilisinde, oyun içi kozmetik fiyatlarından yakınan oyunculara yanıt:

Apex Legends’ın yapımcısı olan Respawn Entertainment’ın İletişim Müdürü Ryan Rigney, geçtiğimiz günlerde oyunun Reddit sayfasında yaptığı soru-cevap etkinliğinde bu soruların hedefi oldu. Fiyatlandırma ile ilgili bütün sorulara tek seferde cevap veren Rigney, fiyatlandırma sorunları hakkında 4 maddelik bir cevap paylaştı.

Respawn Entertainment oyun odaklıdır: Bu sebeple oyunun hiçbir bölümünün ek bir ücret ödeyerek açılmasını ya da en baştan oyuna para verilmesini istemedik. Oyunda “Pay to Win” yani öde-kazan mantığının oturmaması için hiçbir zaman oyun için özel ve güçlü eşyalar satmadık ve satmayacağız. Bu sebeple de karakter açmak için kullandığınız “Legend Token”leri sadece oyunu oynayarak kazanabiliyorsunuz.

Bu sebeple oyunun hiçbir bölümünün ek bir ücret ödeyerek açılmasını ya da en baştan oyuna para verilmesini istemedik. Oyunda “Pay to Win” yani öde-kazan mantığının oturmaması için hiçbir zaman oyun için özel ve güçlü eşyalar satmadık ve satmayacağız. Bu sebeple de karakter açmak için kullandığınız “Legend Token”leri sadece oyunu oynayarak kazanabiliyorsunuz. Üretim Maliyeti: Rakiplerimizin çoğu, bu kozmetik ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde oyunculara sunabilirken biz daha küçük bir ekip olduğumuz için daha detaylı çalışmaktayız. Çoğu insanın denklemde unuttuğu kısım olan çalışanlarımız, uzun mesai saatleri boyunca bu kozmetik ürünleri oyuncular için tasarlıyor ve size sunuyor. Onların da yaptıkları işlerin hakkının ödenmesi gerekiyor ve bu sebeple bu tür kozmetiklerin fiyatları biraz yüksek olabiliyor.

Rakiplerimizin çoğu, bu kozmetik ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde oyunculara sunabilirken biz daha küçük bir ekip olduğumuz için daha detaylı çalışmaktayız. Çoğu insanın denklemde unuttuğu kısım olan çalışanlarımız, uzun mesai saatleri boyunca bu kozmetik ürünleri oyuncular için tasarlıyor ve size sunuyor. Onların da yaptıkları işlerin hakkının ödenmesi gerekiyor ve bu sebeple bu tür kozmetiklerin fiyatları biraz yüksek olabiliyor. Ücretlendirme: Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Apex’in çok ama çok uzun zaman boyunca var olmasını istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için düzenli bir gelirimizin olması gerekmekte. Umuyoruz ki oyuncularımız işleri dengede tutmak için ne kadar çok uğraştığımızı anlıyordur. Eğer resmin bütününe bakarsanız bu gayet zor bir şey. Oyuncuların Apex evreninden beklediği çok şey var ve bizim de vermek istediğimiz çok şey var. Fakat eğer sağlıklı bir iş modeli oturtamazsak maalesef bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Yeni oyun modları, haritalar ve yeni özellikleri tamamını finansal açıdan karşılayabileceğimiz zaman oyuna eklenecek.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Apex’in çok ama çok uzun zaman boyunca var olmasını istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için düzenli bir gelirimizin olması gerekmekte. Umuyoruz ki oyuncularımız işleri dengede tutmak için ne kadar çok uğraştığımızı anlıyordur. Eğer resmin bütününe bakarsanız bu gayet zor bir şey. Oyuncuların Apex evreninden beklediği çok şey var ve bizim de vermek istediğimiz çok şey var. Fakat eğer sağlıklı bir iş modeli oturtamazsak maalesef bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Yeni oyun modları, haritalar ve yeni özellikleri tamamını finansal açıdan karşılayabileceğimiz zaman oyuna eklenecek. Ödüller: Herkesin bu mikro ödemeleri yapmak için maddi durumu olmayacağının farkındayız. Bu sebeple de “Ödül Takip Sistemi” adını verdiğimiz sistemi geliştirdik. Bu sayede değerli ödülleri oyuna hiçbir para vermeden sadece oynayarak kazanabiliyorsunuz.

Tüm bunlara ek olarak Rigney, fiyatlandırmalar konusunda gerektiğinde düzeltmeler yapılacağını da belirtti.

Bazı oyuncular Rigney’ in açıklamasını dürüst ve sevindirici bulsa da bazı oyuncular kesin bir cevap verilmediği için memnun kalmadı. Peki, Apex Legends yetkilisinin yaptığı bu açıklama sizi tatmin etti mi? Sizce oyun içi kozmetiklerin fiyatında indirime gidilmeli mi?