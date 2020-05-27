Dead by Daylight: Silent Hill'den İlk Detaylar

Dead by Daylight’ın yeni Silent Hill paketine dair ilk detaylar ortaya çıktı. Paketle birlikte Pyramid Head ve Heather Mason gibi karakterler oyuna ekleniyor. Ayrıca yeni bir harita geliyor.

Dead by Daylight oyunu için yapılacak olan yeni iş birliği açıklandı. Bu defa oyunda bir başka korku efsanesi olan Silent Hill oyunundan karakterleri misafir edeceğiz. İş birliğine dair ilk detaylar da ortaya çıktı.

2017 yılında Left 4 Dead ile iş birliği yapan oyuna Bill karakteri oynanabilir bir karakter olarak eklenmişti. Dead by Daylight: Silent Hill ile ilk defa bir başka oyunda hayatta kalan bir karakter oyuna eklenmiş olacak.

Pyramid Head, Dead by Daylight’a geliyor

Oyuna Cheryl (Silent Hill 3’teki görüntüsü nedeniyle Heather olarak da biliyoruz) ve Pyramid Head dâhil oluyor. Silent Hill serisinde gördüğümüz Midwich İlkokulu da yeni bir harita olarak oyundaki yerini alacak. Yeni harita, Silent Hill indirilebilir içeriğini satın alsa da almasa da bütün kullanıcılara açık olacak.

Dead by Daylight oyunu, asimetrik bir PvP oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda 4 kişi hayatta kalmaya çalışırken beşinci bir oyuncuysa katil olarak oyuna dâhil oluyor. Hem katil hem de hayatta kalanlar kendilerine has özelliklere sahip oluyor.

Pyramid Head, gelen özellik gereği Silent Hill’in güçlerini çağırmasını mümkün kılan bir çukur ekleyecek. Hayatta kalanlar süreyi kısaltmak için bu çukurdan geçmeyi deneyebilecek olsa da bu durumda Tormented adında bir etkiyle karşı karşıya gelecekler. Tormented etkisindeki karakterler, katile yakalanmaları durumunda anında bir çengele ışınlanacaklar. Bu da özelliği oyundaki en tehlikeli özelliklerden biri yapıyor.

Tanıdık harita, yeni özellikler:

Oyunun geliştiricisi olan Behavior'dan oyun yöneticisi Mathieu Cote ve yaratıcı yönetmen Dave Richards, yeni ek paket hakkında konuştu. İlk olarak Pyramid Head’i ele alan ikili, karakterin oyunda 'yargıç, jüri ve cellat' olacağını, bir hayatta kalanı feda etmek için çok daha hızlı olabileceğini söyledi. Cheryl de lanet altında farklı özellikler kazanacak.

Harita her ne kadar oyun için yeniden tasarlanmış olsa da Silent Hill oyunlarını oynamış olanlara oldukça tanıdık gelecektir. Richard, Silent Hill üzerinde çalışmanın inanılmaz olduğunu ve pek çok ikonik mekân olsa da Midwich’te karar kıldıklarını ifade etti.

Açıklamalara göre Midwitch, ilk oyundaki aslına oldukça yakın olacak. Oyun ayrıca Silent Hill’den bazı sürprizler de taşıyor. Behaviour’ın Konami ile sıkı çalışmış olması da bu ek paket için beklentileri artırıyor. Oyuna bu DLC ile birlikte yeni kostümler eklenecek. Böylece Cheryl, Lisa Garland’a dönüşebilecek. Ek paket şu anda Steam’de açık test aşamasında ve 16 Haziran’da bilgisayar ve konsollarda yerini alacak.