Dead by Daylight Mobile, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Dead by Daylight, artık mobil oyuncuların dünyasına da korku salacak. Asimetrik 4 vs 1 çok oyunculu korku deneyimi sunan Dead by Daylight Mobile, Android ve iOS için çıktı.

Behaviour Interactive ve NetEase, PC ve konsol platformlarının popüler korku oyunlarından Dead by Daylight'ı Android ve iOS cihazlara getirdi. Dead by Daylight Mobile, global olarak tüm mobil kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu. Dead by Daylight, eli kanlı bir katilin dört arkadaşı avlamaya çalıştığı asimetrik çok oyunculu bir korku oyunu. Oyuncular, ölümcül saklambaç oyununda hem katilin hem de hayatta kalanların rollerini üstleniyorlar. Dead by Daylight Mobile, diğer platformlardaki aynı modları ve karakterleri mobil platformlara taşıyor. Dead by Daylight Mobile: 4 vs 1 hayatta kalma savaşı Dead by Daylight Mobile'da bir katil veya hayatta kalmaya çalışan dört kişiden biri olarak oynuyorsunuz. Hayatta kalmak için katile yakalanmadan bölgeden kurtulmanın yolunu bulmak zorundasınız. Oyun, av ya da avcı olarak arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz kesintisiz bir heyecan sunuyor. İLGİLİ HABER Forza Street'in Android ve iOS Cihazlara Geleceği Tarih Belli Oldu Korku serilerinden ikonik katiller Dead by Daylight Mobile, en popüler korku serilerinden ikonik katilleri de içeriyor. Katil rolünde Michael Myers, SAW, Amanda Young veya Ghost Face gibi karakterler adrenalini artırmak için yeterli birer sebep. Ayrıca oyun içi modlar, rastgele oluşturulmuş haritalar, karakterlere özel olarak geliştirilen avantajlar ve kozmetik öğeler de deneyime çeşitlilik katıyor. Korku oyununu Android cihazlarda oynayabilmek için Android 7.0 Nougat veya daha üstü bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Apple kullanıcıları ise iPhone SE/6S veya daha yeni bir cihaza sahip olmak zorundalar. Dead by Daylight Mobile'ı indirmek için Google Play Store sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Kaynak : https://toucharcade.com/2020/04/16/dead-by-daylight-mobile-download-available-now-ios-android-free/

 17 7 2 0 0