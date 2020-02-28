Hideo Kojima, BAFTA Bağlılık Ödülü Alacak

Oyun sektörünün en ünlü yüzlerinden olan Hideo Kojima, kariyerine yeni bir ödül daha ekliyor. Kojima, BAFTA Oyun Ödülleri’nde BAFTA Bağlılık Ödülü ile ödüllendirilecek.

Hideo Kojima, yarattığı Metal Gear Solid ve Death Stranding oyunları ile oyun dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Kariyerine birçok yeni başarı eklemeye devam eden Kojima, şimdi de İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA’nın Oyun Ödülleri’nde yeni bir ödülle onurlandırılacak.

2 Nisan’da düzenlenecek BAFTA Oyun Ödülleri töreninde BAFTA Bağlılık Ödülü’nü alacak Hideo Kojima, kendisinden önce bu ödülü alan Shigeru Miyamoto ve Peter Molyneux’un arasına katılmış olacak.

Verilecek BAFTA Bağlılık Ödülü ile ilgili olarak Hideo Kojima da bir açıklama yaptı. Kojima, BAFTA Bağlılık Ödülü’nün kendisine verilmesinden dolayı teşekkür etti. Kojima, “Bu anı, filmlerde, televizyonda veya oyunlarda eğlenceye katkılarına derinden saygı duyduğum için benden önce gelen birçok selefimi selamlamak istiyorum” dedi.

BAFTA Bağlılık Ödülü’nün kendisine verilmesinden dolayı onur duyduğunu bildiren Hideo Kojima, oyun eğlencesini daha ileriye taşıyacak yeni ve yenilikçi yollar yaratmaya olan bağlılığını da sürdüreceğini sözlerine ekledi.