Hideo Kojima, Yeni Bir Oyun Geliştirdiğini Resmen Açıkladı

Satış rekorları kıran Death Stranding oyununun yapımcısı olan ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima, bir sonraki büyük projesi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Haberi Twitter hesabından veren Kojima, ipucu olarak iki fotoğraf paylaştı.

Kojima Productions tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 4 platformunda yayınlanan aksiyon-macera oyunu Death Stranding, hiç şüphesiz 2019’a damga vuran yapımların başında geliyor. Bizler bu oyuna daha doyamadan, efsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan yepyeni ve çığır açacak bir proje daha geldiğinin haberini aldık.

Death Stranding ile önemli bir başarının altına imza atan Kojima, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesi hakkında bazı gizemli ipuçları verdi. İlk başta Noel’i Emilia Clarke ve Henry Golding’in başrollerini paylaştığı Last Christmas filmini izleyerek geçirmeyi planladığını belirten ünlü oyun yönetmeni, daha sonra fikrini değiştirdiğini ve ofisine gidip bir sonraki projesi üzerinde çalışmaya karar verdiğini söylüyor.

Kojima'nın paylaşımı:

Last Christmas filminin Japonya posterini ve ofisteki masasını gösteren bir fotoğraf paylaşan Kojima, bir sonraki oyun projesi hakkında bizlere bazı ipuçları vermek istiyor olabilir. Masaüstünün arka planı çok net olmasa da, masada bir primatın kafatası ve bir insanın büstünü görüyoruz. Bununla birlikte, masanın üzerinde Death's End ve The Dark Forest dahil birçok kitabın olması da gözlerden kaçmıyor. Ayrıca masada Nick Cave ve Bad Seeds tarafından yapılan Ghosteen adlı bir albüm de var.

Death Stranding'in yapımcısı Kojima, yeni bir bilim kurgu oyunu ile karşımıza çıkabilir

Masasındaki kitaplar bize Kojima'nın neler üzerinde çalışabileceğine dair bir ipucu verebilir. Her şeyden önce Dark Forest ve Death's End romanlarının Remembrance of Earth's Past adlı bir dizinin parçası olduğunu söyleyelim. Bu arada, Ghosteen albümünün bir kısmı, Eylül 2018'de beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Bad Seeds grubu üyesi Conway Savage'a ithaf edilmişti.

Kojima'nın bir sonraki projesinin Death Stranding'in devamı mı yoksa yeni bir oyun mu olacağı henüz belli değil; ancak masadaki kitapların türüne baktığımızda yeni bir bilim kurgu macerasına çıkmamız içten bile değil. Her halükarda neler olacağını görmek için beklemek zorundayız. Kojima'nın yeni projesiyle ilgili yeni bilgiler öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın.