DeepSeek, Matematikte "Altın Madalya" Kazanan Yeni Yapay Zekâ Modelini Duyurdu!

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'ten yine ortalığı karıştıracak bir hamle geldi. Şirket, matematik olimpiyatlarında altın madalya seviyesine ulaşan yeni modeli "Math-V2"yi duyurdu. Üstelik bu yapay zekâ modeli, açık kaynak kodlu. İşte detaylar...

Yapay zekâ dünyasındaki rekabet, sadece sohbet botlarıyla sınırlı kalmıyor; artık karmaşık matematiksel problemleri çözme yeteneği de büyük bir güç gösterisi hâline geldi. Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, bu alanda dengeleri değiştirecek yeni modeli DeepSeek Math-V2'yi resmen duyurdu.

Daha önce Google ve OpenAI gibi devlerin "kapalı" modelleriyle ulaştığı başarılara, DeepSeek ilk kez "açık kaynak" bir modelle ulaşmayı başardı. Hugging Face ve GitHub üzerinden erişime açılan bu yeni model, matematik olimpiyatlarındaki performansıyla rakiplerini köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor.

DeepSeek Math-V2 neler sunuyor?

DeepSeek Math-V2, özellikle matematiksel akıl yürütme üzerine özelleştirilmiş, 685 milyar parametreli devasa bir model olarak karşımıza çıkıyor. Modelin en dikkat çeken özelliği ise sadece sonucu vermekle kalmayıp, "kendi kendini doğrulama" yeteneğine sahip olması.

Yani yapay zekâ, bir problemi çözerken adım adım ilerliyor ve her adımda kendi mantığını sorgulayarak olası hataları düzeltiyor. Bu "düşünce zinciri" yaklaşımı, modelin karmaşık teoremleri ispatlamasında büyük rol oynuyor. Hugging Face CEO'su Clement Delangue, bu gelişmeyi "Dünyanın en iyi matematikçilerinden birinin beynine bedavaya sahip olmak gibi" diyerek özetledi.

Matematik olimpiyatlarda altın madalya seviyesine ulaştı!

Modelin başarısı sadece kağıt üzerinde değil, dünyanın en prestijli matematik yarışmalarında da kanıtlandı. DeepSeek Math-V2, 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatları (IMO) sorularında altın madalya seviyesine denk gelen bir performans sergiledi.

Modelin öne çıkan performans verileri şu şekilde:

IMO 2025: 6 sorudan 5'ini çözerek Altın Madalya seviyesi.

6 sorudan 5'ini çözerek Altın Madalya seviyesi. Putnam 2024: 120 üzerinden 118 puan (Dönemin en yüksek insan skorunun üzerinde).

120 üzerinden 118 puan (Dönemin en yüksek insan skorunun üzerinde). CMO 2024 (Çin Matematik Olimpiyatı): Altın madalya seviyesi.

Bu sonuçlarla DeepSeek Math-V2, OpenAI'ın o1 ve Google DeepMind'ın özel modelleriyle aynı lige yükselirken, kodlarının herkese açık olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor.

OpenAI o1 veya Google'ın Gemini tabanlı matematik modelleri şu an için kapalı kutu. Yani bu teknolojilere sadece şirketlerin izin verdiği ölçüde erişebiliyorsunuz. Ancak DeepSeek Math-V2, Apache 2.0 lisansı ile yayınlandı. Bu da geliştiricilerin ve araştırmacıların modeli indirip kendi sistemlerinde özgürce kullanabileceği, hatta geliştirebileceği anlamına geliyor.