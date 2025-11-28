Tümü Webekno
Google, Ücretsiz Kullanıcıların Musluğunu Kıstı: Gemini 3 Pro'nun Limitleri Değiştirildi!

Google, yeni yapay zekâ modeli Gemini 3 Pro'nun kullanım limitlerini değiştirdi. Şirket, açık açık bir şey söylemiyor ancak ücretsiz kullanıcılarının Gemini 3 Pro erişim haklarını biraz daha kısmış gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, yakın bir tarihte duyurduğu Gemini 3 Pro modeli için uyguladığı sınırlamaları değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların yoğun ilgisi, Google'ı böyle bir karar almak zorunda bıraktı.

Gemini 3 Pro'yu ücretsiz olarak kullanan tüketiciler, günde 5 istem hakkına sahiplerdi. Ayrıca Nano Banana Pro ile günde en fazla 3 görüntü üretilebiliyordu. Bu durum, Gemini 2.5 Pro'daki erişim sınırlarıyla aynıydı. Google, şimdi bunu değiştirdi ancak yeni erişim sınırları, oldukça anlaşılmaz durumda.

Ücretsiz kullanıcıları ne bekliyor?

Google'ın resmî blog sayfasında yer alan bilgilere göre ücretsiz kullanıcılar, Nano Banana Pro ile günde en fazla 2 görüntü oluşturabilecekler. Ayrıca Google, bu limitin "duruma göre" değişebileceğini ifade ediyor. Şirkete göre böyle bir karar alınmasının nedeni, görüntü üretimi ve düzenleme özelliğine olan talebin çok yüksek olması. Buradan yola çıkarak; Nano Banana Pro'nun gelecekte ücretsiz kullanıcılar için tamamen devre dışı bırakılabileceğini söyleyebiliriz.

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok) Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)

Öte yandan; ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro için günlük kullanım hakkı, artık 5 istem şeklinde değil. Google'ın açıklamasında ücretsiz kullanıcıların Gemini 3 Pro'ya "Temel Erişim" hakkı olacağı ifade ediliyor ve burada belirli bir kotadan bahsedilmiyor. Nano Banana Pro modelindeki durumu referans alacak olursak; Gemini 3 Pro'nun da ücretsiz kullanıcılar için daha kısıtlı hâle getirilebileceğini söyleyebiliriz.

Google Yapay Zeka Gemini

