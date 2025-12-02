GPT-5.1 ve Gemini 3 Pro'ya Rakip Ücretsiz Yapay Zeka DeepSeek V3.2 Duyuruldu

DeepSeek, GPT-5.1 ve Gemini 3 Pro'ya rakip olan, düşük maliyete çok yüksek performans sunabilen V3.2 isimli yeni yapay zekâ modellerini duyurdu.

Sunduğu uygun maliyetli ve yüksek performanslı yapay zekâ modelleriyle tanıdığımız DeepSeek, şimdi de yepyeni bir duyuru yaptı. ABD’li şirketler ile yarış içinde olan Çinli firma, V3.2 ismini verdiği yeni yapay zekâ modellerini duyurdu. Bu seri, DeepSeek-V3.2 ve DeepSeek-V3.2 Speciale olmak üzere 2 modelden oluşuyor.

V3.2 modelleri, şu anda piyasada en önde yapay zekâ modelleri olan OpenAI’ın **GPT-5.1’i ile Google’ın Gemini 3 Pro modellerine rakip **olarak piyasaya sürüldü. DeepSeek’in iddiasına göre daha üst model olan Speciale, bu iki rakibinden çok daha iyi performans sunuyor.

Açık kaynaklı DeepSeek-V3.2 modelleri neler sunuyor?

Tıpkı diğer DeepSeek modellerinde olduğu gibi** V3.2 ailesinde** de uygun maliyet tercih edilmiş. Aynı zamanda açık kaynaklılar ve herkes tarafından kullanılabiliyorlar. Şirket, modellerinde DSA olarak isimlendirilen bir yöntem kullanıyor. Bu yöntem, girdilerde her bir kelimeyi okumak yerine sadece en önemli yerlerine odaklanıyor ve böylece maliyetleri ciddi oranda düşürüyor. Açıklamaya göre %70 oranında daha uygun hâle getirmeyi başarıyormuş.

Bu da düşük maliyete yüksek performans sunduğu anlamına geliyor. Diğer şirketlerde yüksek masraflar nedeniyle paralı yapay zekâ araçları gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Ancak DeepSeek, bu yöntemleri sayesinde devasa modellerini bedavaya kullanabileceğiniz şekilde piyasaya sürebiliyor.

Modellerin özelliklerinden de bahsedelim. Şirketin testlerine göre V3.2; mantık, araç kullanımı, yoğun problem çözme, kodlama gibi konularda GPT-5 ve Gemini 3 Pro ile eşleşmeyi ve hatta bazen geçmeyi başarıyor. Şirket, Uluslararası Matematik Olimpiyatları gibi yerlerde de test ederek bu sonuca varmış. Ayrıca Speciale versiyonu, Harvard-MIT Matematik turnuvasında %99,2 puan almayı başarmış. Yazılım hata düzeltmede %73 başarı yakalarken birden fazla uluslararası testte en üst seviyelerde sonuçlar vermiş. Standart modele buradaki bağlantıdan ulaşmak mümkün. Speciale ise şimdilik yalnızca API için çıkış yaptı.