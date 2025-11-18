Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)

Google geçtiğimiz dakikalarda en yeni yapay zekâ modelleri Gemini 3 ve Gemini 3 Pro'yu resmî olarak tanıttı. Peki yeni modeller yeni neler sunuyor?

Google, yapay zekâ yarışında çıtayı daha da tepeye çıkaran yeni Gemini 3 model ailesini resmî olarak duyurdu.

Şirketin bugüne kadarki en zeki modeli olarak tanımlanan Gemini 3 Pro, Google Arama’dan Gemini uygulamasına kadar pek çok platformda önizleme sürümü olarak kullanıma sunulmuş durumda. Google, bu modeli “AGI yolunda büyük bir adım” ve “dünyanın en iyi çok modlu anlama modeli” olarak nitelendiriyor.

Google Arama'ya çıkış gününde eklendi

Gemini 3, Google Arama’ya çıkış gününde eklenen ilk yapay zekâ modeli oldu.

Henüz Türkiye'de kullanıma açılmamış olsa da yeni AI modu, gelişmiş akıl yürütme ve kodlama kabiliyetleri sayesinde zor soruları analiz ederken metin, görsel ve interaktif içerikleri tek bir cevapta birleştirebiliyor. Gemini uygulaması ise artık çok adımlı görevleri kendi başına yerine getiren bir Gemini Agent barındırıyor.

Gemini 3 Pro benchmark sonuçlarında zirvede

Google’ın önceki modeli Gemini 2.5, birkaç ay güçlü performans göstermişti ancak son dönemde rakipleri tarafından testlerde geçilmişti. Gemini 3 Pro ile tablo tekrar eskiye döndü.

LMArena liderliği: 1.501 puanla birincilik

Grok 4.1 Thinking’i geride bıraktı (1.483 puan)

Gemini 2.5 Pro’nun 1.452 puanlık skorunu açık ara geçti

“Humanity’s Last Exam” testinde araç kullanmadan %37,5 başarı (Google’a göre doktora seviyesinde akıl yürütme)

Google, Gemini 3’ün “kullanıcıya duymak istediğini değil, gerçekten bilmesi gerekeni söyleyen, daha akıllı ve daha doğrudan” yanıtlar sunduğunu söylüyor.

Kodlama performansı da çığır açıyor

Gemini 3 Pro, WebDev Arena’da 1.487 ELO puanıyla zirveye yerleşmiş durumda. Model; web sitesi oluşturma, 3D oyun geliştirme ve “vibe coding” gibi yaratıcı UI üretimlerinde Google’ın bugüne kadarki en iyi performansını sergiliyor.

Daha da güçlü bir model olan Gemini 3 Deep Think ise birkaç hafta içinde Google AI Ultra aboneleri için kullanıma sunulacak. Bu sürüm, karmaşık problemleri çözmede çıtayı daha da yükselterek “Humanity’s Last Exam” skorunu %41’e çıkarıyor.

Geliştiriciler için büyük yenilik: Google Antigravity

Gemini 3 yalnızca tüketici ürünlerinde değil, geliştirici araçlarında da yayında:

Google AI Studio

Vertex AI

Gemini CLI

GitHub, JetBrains, Replit gibi üçüncü parti platformlar

En dikkat çekici yenilik ise Google Antigravity oldu. Tamamen yapay zekâ destekli yeni bir geliştirme ortamı olan Google Antigravity'de Gemini 3 tabanlı yapay zekâ ajanları doğrudan editöre, terminale ve tarayıcıya erişerek yazılım görevlerini planlayıp, yürütüp, doğrulayabiliyor.

Gemini 3 ne zaman kullanıma sunulacak?

Google Arama : AI Pro ve Ultra aboneleri hemen kullanabiliyor. (Türkiye'de aktif değil)

: AI Pro ve Ultra aboneleri hemen kullanabiliyor. (Türkiye'de aktif değil) Gemini App: Tüm kullanıcılara açık.

Yakında Arama’da otomatik model seçici devreye girerek zor istekleri Gemini 3’e yönlendirecek, basit işleri ise daha hızlı modellere devredecek.

Peki siz Gemini 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.