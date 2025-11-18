Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)

Google geçtiğimiz dakikalarda en yeni yapay zekâ modelleri Gemini 3 ve Gemini 3 Pro'yu resmî olarak tanıttı. Peki yeni modeller yeni neler sunuyor?

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, yapay zekâ yarışında çıtayı daha da tepeye çıkaran yeni Gemini 3 model ailesini resmî olarak duyurdu.

Şirketin bugüne kadarki en zeki modeli olarak tanımlanan Gemini 3 Pro, Google Arama’dan Gemini uygulamasına kadar pek çok platformda önizleme sürümü olarak kullanıma sunulmuş durumda. Google, bu modeli “AGI yolunda büyük bir adım” ve “dünyanın en iyi çok modlu anlama modeli” olarak nitelendiriyor.

Google Arama'ya çıkış gününde eklendi

Gemini 3, Google Arama’ya çıkış gününde eklenen ilk yapay zekâ modeli oldu.

Henüz Türkiye'de kullanıma açılmamış olsa da yeni AI modu, gelişmiş akıl yürütme ve kodlama kabiliyetleri sayesinde zor soruları analiz ederken metin, görsel ve interaktif içerikleri tek bir cevapta birleştirebiliyor. Gemini uygulaması ise artık çok adımlı görevleri kendi başına yerine getiren bir Gemini Agent barındırıyor.

Gemini 3 Pro benchmark sonuçlarında zirvede

2

Google’ın önceki modeli Gemini 2.5, birkaç ay güçlü performans göstermişti ancak son dönemde rakipleri tarafından testlerde geçilmişti. Gemini 3 Pro ile tablo tekrar eskiye döndü.

  • LMArena liderliği: 1.501 puanla birincilik
  • Grok 4.1 Thinking’i geride bıraktı (1.483 puan)
  • Gemini 2.5 Pro’nun 1.452 puanlık skorunu açık ara geçti
  • “Humanity’s Last Exam” testinde araç kullanmadan %37,5 başarı (Google’a göre doktora seviyesinde akıl yürütme)

Google, Gemini 3’ün “kullanıcıya duymak istediğini değil, gerçekten bilmesi gerekeni söyleyen, daha akıllı ve daha doğrudan” yanıtlar sunduğunu söylüyor.

Kodlama performansı da çığır açıyor

Gemini 3 Pro, WebDev Arena’da 1.487 ELO puanıyla zirveye yerleşmiş durumda. Model; web sitesi oluşturma, 3D oyun geliştirme ve “vibe coding” gibi yaratıcı UI üretimlerinde Google’ın bugüne kadarki en iyi performansını sergiliyor.

Daha da güçlü bir model olan Gemini 3 Deep Think ise birkaç hafta içinde Google AI Ultra aboneleri için kullanıma sunulacak. Bu sürüm, karmaşık problemleri çözmede çıtayı daha da yükselterek “Humanity’s Last Exam” skorunu %41’e çıkarıyor.

Geliştiriciler için büyük yenilik: Google Antigravity

Gemini 3 yalnızca tüketici ürünlerinde değil, geliştirici araçlarında da yayında:

  • Google AI Studio
  • Vertex AI
  • Gemini CLI
  • GitHub, JetBrains, Replit gibi üçüncü parti platformlar

En dikkat çekici yenilik ise Google Antigravity oldu. Tamamen yapay zekâ destekli yeni bir geliştirme ortamı olan Google Antigravity'de Gemini 3 tabanlı yapay zekâ ajanları doğrudan editöre, terminale ve tarayıcıya erişerek yazılım görevlerini planlayıp, yürütüp, doğrulayabiliyor.

Gemini 3 ne zaman kullanıma sunulacak?

2

  • Google Arama: AI Pro ve Ultra aboneleri hemen kullanabiliyor. (Türkiye'de aktif değil)
  • Gemini App: Tüm kullanıcılara açık.

Yakında Arama’da otomatik model seçici devreye girerek zor istekleri Gemini 3’e yönlendirecek, basit işleri ise daha hızlı modellere devredecek.

Yapay Zekâ Destekli Oyuncak Ayı Apar Topar Satıştan Kaldırıldı: Sebebi Tahmin Ettiğinizden de Kötü! Yapay Zekâ Destekli Oyuncak Ayı Apar Topar Satıştan Kaldırıldı: Sebebi Tahmin Ettiğinizden de Kötü!
Google CEO'sundan Şaşırtan Uyarı: "Yapay Zekâya Körü Körüne Güvenmeyin!" Google CEO'sundan Şaşırtan Uyarı: "Yapay Zekâya Körü Körüne Güvenmeyin!"

Peki siz Gemini 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim