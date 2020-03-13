Deli Mi Ne isimi YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselan Yılmaz, geçirdiği kaza ile ilgili olarak açıklama yaptı. YouTuber, gözünün zarar gördüğü kaza ile ilgili açıklama videosunu kendi kanalından yayınlandı.

Deli Mi Ne isimli YouTube kanalının sahibi YouTube fenomeni Ali Abdüsselan Yılmaz, kayak yapmak için gittiği Antalya SaklıKent’te geçirdiği kazayla ilgili açıklamalar yaptığı bir video yayınladı.

Ünlü Fenomen, birkaç gündür hakkında çıkan darp edildiğine dair söylentilerin doğru olmadığını, arkadaşları ile beraber kayak yapmak için gittikleri Antalya’nın Saklıkent bölgesinde geçirdiği bir kaza nedeniyle gözünün içinin ve çevresinin kanlandığını, kaşının da üst bölümünün açıldığını söyledi.

Yılmaz, arkadaşının kayak yaparken videosunu çekmek isterden, arkadaşının tümsekten düşmesi sonucu fırlayan kayağının gözüne çarpması sonucu baygınlık geçirdiğini söyledi. Kaza anlarının videosunu da paylaşan ünlü YouTuber, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşının kaza sonucu fırlayan kayağı gözüne isabet eden ünlü YouTuber, kaza anı için, “Gözüm çıktı sandım. Kör olduğumu düşündüm” dedi. Kazanın üzerinden 5 gün geçtiğini ve tedavisinin kazanın hemen sonrasından beri devam ettiğini açıklayan YouTuber, yeni videolar yayınlamadan önce bu açıklamayı yapmaya gerek duyduğunu söyledi.

Deli mi Ne'nin kaza anlarını anlattığı video: