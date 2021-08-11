Demansı Sadece Bir Günde Tespit Edebilen Yapay Zeka

İngiltere Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, demansı sadece bir gün içerisinde tespit edip erken tedaviyi mümkün kılan bir yapay zeka geliştirdi. Söz konusu sistem, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında yer alan klliniklerde kullanılmaya başlanacak.

Hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen demans hastalığına yönelik her yıl 10 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu verilere göre şu anda 50 milyona yakın demans hastası bulunuyor ve bu hastalıktan en çok yaşlı insanlar zarar görüyor.

Hayat kalitesini bir hayli düşüren demans hastalığının önüne geçebilmek için en iyi yöntem, hastalığı erkenden teşhis edebilmek. Daha önce böyle bir şey pek mümkün olmasa da Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, demansı sadece bir günde teşhis edebilen bir yapay zeka geliştirdi. Bu yapay zeka sayesinde demans hastalığı erkenden teşhis edilip, gerekli tedaviler çok geç kalınmadan uygulanmış olacak.

Yapay zeka, erken teşhis sayesinde hastalığın kötüye gitmesini engelleyecek

Halk arasında bunama olarak da bilinen demans hastalığının birçok türü bulunuyor ancak en çok bilinen türü, alzheimer olarak geçiyor. Hastaların geçmişini, hatta kimliğini unutmasına yol açan bu hastalığı önlemek için yapılabilecek tek şey, erken teşhis koymak. Şu andaki teknolojilerle birlikte demansı teşhis edebilmek adına hastanın birçok tarama ve testten geçmesi gerekiyor ve bu da erken teşhisi daha da zorlaştırıyor.

Cambridge Üniversitesi Prof. Dr. Zoe Kourtzi'nin liderliğinde geliştirilen bu yapay zeka, hastanın beynini daha önce demans teşhisi konulmuş binlerce hastanın beyni ile karşılaştırıyor ve detaylı algoritması sayesinde, uzman nörologların bile farkına varamayacağı bazı sorunları tarayıp, bunları veritabanındaki verilerle eşleştirebiliyor.

Kourtzi, hastalar için son derece önem arz eden bu sistem hakkında "Erken teşhis, erken tedavi demektir. Bu şekilde hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve aynı zamanda daha fazla hasarı önüne geçebiliriz. Çünkü Demans semptomları hastalığın başlamasından çok daha sonra ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu yapay zeka sistemi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta bulunan Addenbrooke Hastanesi'nde ve ardından da ülkenin dört bir yanındaki diğer hafıza kliniklerinde kullanılmaya başlandı. Hastaların durumlarının kötüye gitmesini engelleyecek bu sistemin, ilk yıl içerisinde 500 hastaya yardımcı olması bekleniyor.