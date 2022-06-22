Bu Basit Denge Testini Geçemeyenler Daha Erken Ölebilir!

Yeni yayımlanan bir araştırma, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde duramayan kişilerde erken ölüm riskinin arttığını ortaya koydu. Garip sonuç, elde edilen sonuçlarla herkesi şaşırttı.

İnsanlar olarak doğamız gereği yaşımız ilerledikçe vücudumuzda bazı gerilikler yaşayabiliyoruz. Bu geriliklerin fiziksel tarafında elbette güç ve denge kaybı en başta yer alıyor. Bu etkilerin tam olarak ne zaman yaşanmaya başlayacağı kestirilemese de bilim insanları, yaptıkları son çalışmayla oldukça çarpıcı bir ilişkiye rastladı.

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan yeni araştırma, kolay ve herkesin yapabileceği sadece bir test ile insanlarda erken ölüm riskinin artabildiğini gösterdi. Bu test, basit bir denge testiydi.

Testi geçemeyenlerde erken ölüm oranı daha yüksek:

2008 - 2020 yılları arasında yaşları 51-75 aralığında olan 1.702 katılımcının gözlemlenmesiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, tek ayak üzerinde 10 saniye durma testine sokuldu. %68’i erkek olan katılımcıların %20,4’ü bu testten geçemedi. Kişiler testin ardından takibe alındı ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı.

10 saniye tek ayak üzerinde durma testinde başarısız olan katılımcıların %17,5’inin 10 yıl içinde, %7,2’sinin ise 7 yıl içinde hayatını kaybettiği görüldü. Testten başarıyla geçenlerde bu oran %4,6 ile sınırlı kaldı. Testte başarısız olanların sağlık durumunun da başarılı olanlara göre daha kötü olduğu görüldü.

Elde edilen sonuçlarda testi geçemeyenlerde daha fazla koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabet vakasına rastlandı. Cinsiyet ve yaş faktörleri ile birlikte tüm sonuçlar bir araya getirildiğinde testte başarısız olan kişilerin %84’ünün sonraki 10 yıl içinde hayatını kaybetme olasılığının daha fazla olduğu açıklandı. Söz konusu araştırmada bu basit test ve ölüm arasındaki ilişki tam olarak açıklanamadı.

10 saniye tek ayak üzerinde durma testi nasıl yapılır?

Araştırmada gerçekleştirilen testte katılımcılar, yukarıdaki vücut pozisyonundaki şekilde teste sokuldu. Dolayısıyla bu testi kendiniz de yapmak istiyorsanız, aynı pozisyonu almayı ihmal etmeyin. Bununla birlikte her katılımcıya 10 saniyeyi geçmek için üç hak verildiğini belirtelim. Yani bu testte başarısız olmak için üç kez üst üste 10 saniye tek ayak üzerinde duramamanız gerekiyor.