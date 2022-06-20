Kendinizi Dış Dünyaya İzole Etmeyin: İşte Nedeni

Bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmada kendini dış dünyaya izole edenlerde görülen olumsuzlukları ortaya koydu. En ciddi risklerden birisi ise demansta görüldü.

Sosyal varlıklar olarak insanlarla iletişime geçmek, doğamızda olmazsa olmaz olarak yer alıyor. Fakat her insan sosyalleşmeye o kadar da açık değil. Peki, sosyallikten uzak bir şekilde yaşamak insan beyninde nasıl etkiler yaratıyor? Neurology’de yayımlanan yeni bir arşatırma, bunun acı bir sonucunu ortaya koydu.

Ortalama yaşı 57 olan yaklaşık 500 bin kişiden elde edilen verilerin incelendiği araştırma, sosyal izolasyonun beyin yapısı ve bilişteki değişikliklerle bağlantılı olduğunu gösterdi. Öyle ki yaşlı yetişkinlerde bu durumun bunama riskini de artırdığı görüldü. Peki bu neden kaynaklanıyordu?

Demans riski %26 oranında artıyor:

Yapılan çalışmada sürekli olarak sosyal etkileşimlere dahil olan beyin bölgelerinin dış dünyaya odaklandığımızda aktifleşen varsayılan mod ağı, neye dikkat edeceğimizi seçmemize yardım eden, hafıza, duygu ve motivasyonla ilgili subkortikal ağ ve duygularımızı düzenlememizi sağlayan merkezi yönetici ağıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Aynı şekilde 32 bin kişiden alınan beyin görüntüleme verileri de sosyal olarak izole olan insanların hafıza ve tepki süresi gibi alanlarda daha zayıf bilişe sahip olduğunu ve beynin birçok bölgesinde daha düşük gri madde hacmine sahip olduğunu ortaya koydu. Yalnız olmayan fakat kendini sosyal olarak izole edenlerde demans riskinin %26 arttığı keşfedildi.

Sosyal izolasyonda olanlarda neden böyle bir etki görüldüğüne dair daha kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerektiği belirtilirken, konu hakkında bazı tahmini faktörler de paylaşıldı. Bilim insanlarına göre bu etkiler, izole olunması durumunda oluşan kronik stres ve beynin belirli alanlarının kullanılmamasıyla fonksiyonunun kaybedilmesi olabilir.