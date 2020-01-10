Sadece Denizli'de Yetişen Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni bir bitki türü keşfedildi. Bitkinin Türkçe adı 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlendi. Keşfedilen bitki, görünümü ile tarantula örümceğini anımsatıyor.

İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Orman Mühendisi Rasim Çetiner'in kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak, dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen yeni bir bitki türü keşfetti. Yıldırım, yeni bitki türünü bilim literatürüne kazandırdı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Yıldırım'ı ziyaret ederek bitki hakkında bilgi aldı. EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi de olan Doç. Dr. Yıldırım, bitkiyi ilk olarak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan orman mühendisi Rasim Çetiner'in tespit edip fotoğrafladığını söyledi.

Doç. Dr. Yıldırım hem arazi, hem de laboratuvarda yaptıkları incelemeler sonucunda, bitkinin dünyada yalnızca Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğuna dikkat çekerek, Türkçe adını 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlediklerini söyledi. Yıldırım ayrıca yeni türün bilimsel adını, bitkiyi ilk bulan kişi olan Rasim Çetiner'e atfen 'Rindera cetineri' olarak bilim dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

Dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in, ülkemizde 5 türü bulunuyor. Yeni keşfedilen bitki, Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Toroslar'ın uzantısı olan bir dağın zirvesinde yer alıyor. Yıldırım, bitkiyi 2 bin 200 rakımda topladıklarını belirterek, bundan sonraki süreci şöyle açıkladı:

"Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle 'alkaloid' olarak bilinen çalışmalarında, içinde özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde, hem alanında bitkiyi koruyup, hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı, bunu bulmaya çalışacağız."

Daha önce de birçok bitki türünü literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Budak, üniversitede yapılan çalışmalara maddi ve manevi desteklerinin süreceğini belirtti.