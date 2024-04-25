Artan yapay zekâ çalışmaları nedeniyle harddisk ve SSD'lere olan yüksek talep, depolama birimlerinin fiyatlarını yükseltebilir.

Tüketiciler, SSD ve HDD ürünlerinde ciddi fiyat artışları ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumun sebebi ise neredeyse bütün büyük teknoloji firmalarının harıl harıl üzerinde çalıştığı yapay zekâ modelleri. Depolama birimi üreticileri taleplere yetişmekte zorlanırken fiyatlar da hâliyle yükselecek gibi duruyor.

WD ve Seagate gibi büyük depolama birimi üreticilerinin, perakende satıcılardan önümüzdeki çeyrekte fiyatları artırmalarını istedikleri belirtildi. Bu kararın pek çok farklı nedeni olsa da en önemli nedenler arasında pandemi döneminde azalan üretim kapasitesi, geçmiş dönem zararlarını kapatma isteği ve yapay zekâ çalışmaları ile gelen yoğun talep yer alıyor.

Kripto madenciliğinin GPU'lara yaptığını yapay zekâ depolama birimlerine yapıyor

Geçmişte de kripto para madenciliği için GPU'lara olan yoğun talep nedeniyle fiyatlar oldukça yükselmiş, oyunseverlerin iyi bir GPU için ciddi meblağlar ödemek durumunda kalmasına neden olmuştu. Benzer bir durum şimdi de depolama birimleri için yaşanacak gibi duruyor. Talebin arttığı ancak arzın aynı kaldığı durumda piyasanın denge fiyatı da artıyor. Bu değişimden kaynaklı olarak önümüzdeki çeyrekte depolama birimlerinin fiyatları dolar bazında %5-%10 arası bir artış gösterebilir.

Sonuç olarak depolama birimlerini geliştirmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gereken bir döneme girmiş olabiliriz. Zira yapay zekâya olan ilgi devam edecek gibi gözüküyor. Bu da öngörülebilir gelecekte fiyatların tekrar bu seviyeye dönmeyebileceğine işaret ediyor.