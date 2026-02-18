Tümü Webekno
Deprem Ağı Uygulamasının 7'lik Deprem Bildirimi Korkuttu: İşte Yaşananlar!

Deprem Ağı uygulamasının Türkiye'deki milyonlarca kullanıcısı, bu sabah gördükleri 7.0'lik deprem bildirimiyle telaşa kapıldı. Ancak böyle bir şey söz konusu değildi. Peki neler yaşandı? Deprem Ağı uygulaması hack'lendi mi? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan "Deprem Ağı" uygulaması, bu sabah çok ilginç bir olayla karşı karşıya geldi. Sabah saatlerinde kullanıcılarına bir bildirim gönderen algoritma, 7.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü İsrail olduğu bildirilen deprem, büyük korku yarattı.

İsrail'de meydana gelecek 7.0 büyüklüğündeki bir deprem, Türkiye'yi o kadar da etkilemez. Ancak ilginç bir şekilde gönderilen bildirimde İstanbul'da bile orta ve yüksek sarsıntı seviyesi yaşanacağı tahmin edildiği ifade ediliyordu. Ayrıca merkez üssü ile olan mesafe, pek çok kişinin telefonunda 54 kilometre olarak gösteriliyordu.

X'teki paylaşım kaldırıldı!

Başlıksız-1

Deprem Ağı uygulaması, X'teki "Earthquake Network" hesabı ile entegre çalışıyor. Uygulamanın sağladığı veriler, bu hesap üzerinden de paylaşılıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsü, kısa süreliğine ilgili hesaptan da paylaşıldı. Ardından sessiz sedasız kaldırıldı.

Peki İsrail'de deprem oldu mu?

Yaptığımız kontrollerde İsrail'de herhangi bir deprem olmadığını görüyoruz. Yani şu ana dek ne global ne de İsrail'in yerel haber kaynakları, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış durumda. Ayrıca Deprem Ağı uygulaması ve Earthquake Network'ten de yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Deprem Ağı hack'lendi mi?

Başlıksız-1

Yaşanan karmaşa, uygulamanın hack'lenmiş olabileceğini düşündürüyor. Hatta bazı kaynaklar, durumun siber saldırıdan ibaret olduğunu savunuyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bazı kesimlerse İsrail'in insanlara korku salmak için böyle bir şey yapmış olabileceğini savunuyorlar...

Şifrelerinizi Çalan 30'dan Fazla Chrome Uzantısı Tespit Edildi: Eğer Kullanıyorsanız Derhâl Silin! Şifrelerinizi Çalan 30'dan Fazla Chrome Uzantısı Tespit Edildi: Eğer Kullanıyorsanız Derhâl Silin!

Deprem Ağı uygulamasında yaşanan olaya ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Türkiye

