Destiny 2: Beyond Light, Seri İçin Yeni Bir Başlangıç Olacak

Geliştiriciliğini Bungie'nin üstlendiği Destiny 2'ye önümüzdeki günlerde eklenecek Beyond Light genişleme paketi, seri için yeni bir başlangıç olabilir. Destiny 2: Beyond Light, 10 Kasım tarihinde oynanabilir olacak.

Bungie tarafından geliştirilen ve ücretsiz oynanabilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Destiny 2, önümüzdeki ay içerisinde Beyond Light adı verilen yeni bir genişleme paketi alacak. Beyond Light DLC'sinin yayınlanmasına henüz 3 haftalık bir süre olmasına rağmen bazı Reddit kullanıcıları, yeni güncellemede oyuncuları nelerin beklediğini tahmin etmeye başladı.

Görüntüleri paylaşan Felwinter_123 adlı bir kullanıcı, verileri PlayStation Store'un HTML kodları arasında bulduğunu söylüyor. Paylaşılan görüntüde, tamamen iyileşmiş bir Gezgin ve Eski Kule'ye bakan bir grup görüyoruz.

Destiny 2: Beyond Light, birçok büyük değişimi beraberinde getirebilir:

Reddit kullanıcısının bulguları, doğal olarak hayranların eski Kule alanının geri geldiğini ve Beyond Light'ın seri için yeni bir başlangıç yapacağını düşünmelerine yol açtı. Birçok kişi, bu alanın Tribute Hall için yeni bir yer olabileceği düşünüyor.

Diğer bazı kullanıcılar ise Ada-1 ve Benedict Kule'den ayrılmasıyla, Drifter'ın Annex'te kalan tek kişi olacağını söylüyor. Belki de Drifter ve Saint 14 gibi birkaç kişi, Eski Kule'ye taşınabilir. Eğer bu iddialar doğruysa Destiny 2 hayran kitlesi, önümüzdeki günlerde nostaljik alanlara geri dönebilecek ancak Bungie'nin olayları nasıl bağlayacağını ve oyunculara Eski Kule'ye gitmesi için nasıl bir neden vereceğini şimdilik bilmiyoruz.

Destiny 2: Beyond Light, 10 Kasım tarihinde Steam'de yayınlanacak. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, genişleme paketi hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya 170,99 TL'den satılan Beyond Light paketini ön sipariş verebilirsiniz.