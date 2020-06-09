Destiny 2, Yeni Nesil Konsollara 4K 60 FPS Olarak Gelecek

Destiny 2’nin geliştirici stüdyosu Bungie, Destiny 2’ye Xbox One’da sahip olan kullanıcılara Xbox Series X’te oyunun ücretsiz geleceğini duyurdu. Stüdyo, ayrıca oyunun yeni nesil konsollarda 4K 60 FPS olarak çalışacağını açıkladı.

Ağustos 2017’de çıkan Destiny 2’nin geliştirici stüdyosu Bungie, resmi YouTube kanalı üzerinden yaklaşık 1 saatlik bir canlı yayın gerçekleştirdi. Stüdyo, Smart Delivery Program’ın bir parçası olarak şu anki Xbox neslinde Destiny 2’ye sahip olan oyuncuların Xbox Series X’te oyuna ücretsiz olarak erişebileceklerini açıkladı.

Geliştirici stüdyo Bungie, bir basın açıklaması ya da bir tanıtım videosu yayınlamak yerine Xbox’ın resmi Twitter hesabından atılan bir tweet’e cevap vererek Destiny 2’nin yeni nesil platformlarda olacağı müjdesini vermişti.

Destiny 2, yeni nesil konsollarda 4K 60 FPS olarak çalışacak:

Xbox, 7 Mayıs’ta resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “Harika ortaklarımız sayesinde şu an yüzlerce oyun Xbox Series X için geliştirme aşamasında. Yaz boyunca daha fazla duyuru için beklemede kalın” ifadelerini kullanmıştı. Bungie ise yapılan bu duyuruya cevap olarak “Destiny 2, yeni nesil platformlarda yer alacak” dedi.

4K çözünürlüklü oyunlara destek PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarıyla birlikte gelmişti ancak yeni konsolların güçlü donanımlarıyla birlikte 4K görüntü kalitesi, oyunlar için bir noktada ana akım hâline gelebilir ki Destiny 2 de yeni nesil konsolların bu nimetinden faydalanacak. Bungie, Destiny 2’nin yeni nesil konsollardaki versiyonun 4K 60 FPS'te çalışacağını da canlı yayını sırasında açıkladı.

Destiny 2, şu an için PlayStation’ın pazarlama anlaşmalarında yer alıyor. Dolayısıyla oyunla ilgili daha fazla bilgiyi PlayStation 5’in etkinliğinde öğrenme ihtimalimiz bulunuyor. Şu an için Destiny 2’nin yeni sürümüyle ilgili bildiklerimiz bu kadar.