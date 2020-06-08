Destiny 2'deki Yeni Düşmanların Detayları Ortaya Çıktı

Bungie'nin geliştiricisi olduğu Destiny 2'nin 11. sezonu yolda. Yeni sezonun geleceği bugünlerde Avustralya PlayStation Store'da yeni sezonla ilgili bazı detaylar yer aldı.

Hepimizin alıştığı üzere artık sızdırılan bir bilgi olmadan, bir oyunun yeni sezonunun yayınlanması neredeyse imkânsız bir hâle geldi. Destiny 2'nin yeni sezonu hakkında neredeyse hiçbir açıklamada bulunmayan oyun geliştiricisi Bungie'ye Avustralya PlayStation Store'dan bir darbe geldi denilebilir. Avustralya PlayStation Store'da yeni sezon hakkında bilgiler içeren 'Silver Bundle' isimli yeni oyun içi gümüş para paketinin görüntüleri yanlışlıkla paylaşıldı.

Silver Bundle görüntülerinde yeni sezonun isminin 'Season of Arrivals' olacağı ortaya çıktı. Silver Bundle olarak adlandırılan bu oyun içi para paketi 1.700 gümüşü ve 'Strange Visitors' isimli yeni bir karakter emote'unu içeriyor.

Avustralya PlayStation Store'da yayınlanan poster:

İlk olarak bizi posterde duran Exo karakteri karşılıyor. Exo'lar zaten hâlihazırda Destiny 2'de var olan karakterler fakat bu karakterin üzerinde bulunan zırh gayet yeni görünüyor. Bu bağlamda posterdeki Exo'nun üzerinde bulunan zırhın yeni sezonla beraber oyuna gelebileceği düşünülüyor. İkinci olarak Exo'nun durduğu arka plana baktığımızda, oyunda bulunan antik bir ırk olan Hive'ların sembollerinin bulunduğu görülüyor.

Daha önceden, yeni gelecek olan sezonla ve Fall DLC paketiyle, 'Veil' adlı ırkın veya tamamen yeni bir ırkın oyuna düşman olarak eklenmeyeceğini biliyorduk fakat yeni 'Pyramid' gemilerinin ortaya çıkmasına rağmen yeni bir ırk gelmeyeceği bilinse de yeni sezonda hangi ırkın baş düşman olacağı bilinmiyordu.

Posterde ortaya çıkan 'Hive' sembollerine göre yeni sezonda oyuncuların savaşacağı ırk, 'Shadowkeep' paketinden bu yana ilk defa Hive olacak. Ayrıca yeni sezonun hikâyesi 'Europa' bölgesinde yer alırsa 'Warmind' döneminden kalan 'Frozen Hive' konseptinin de yeni sezonla beraber geleceği düşünülüyor.