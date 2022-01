Dev Bir Gök Taşı Dünya'nın Yakınından Geçecek

Bilim insanları 1 kilometre uzunluğunda bir gök taşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Açıklamalara göre bu gök taşı, küçük bir teleskopla 18 Ocak gecesi gözlemlenebilecek.

Hepimizin bildiği gibi Dünya’ya yaklaşan gök taşları (asteroit) her yıl sık sık gündem oluyor. Tabii bu taşların gezegenimize çarpma ihtimali de birçok insanın korkulu rüyası olmuş durumda. Hatta geçtiğimiz ay Netflix’te yayımlanan Don’t Look Up filmi de bu tarz bir durumda nasıl senaryoların oluşabileceğini gözler önüne sermişti.

Şimdi de bilim insanları New York’ta bulunan Empire State binasının iki katından fazla uzunluğa sahip olan, yani dev bir gök taşının Dünya’ya yaklaştığı açıklandı. Ancak herhangi bir korkuya gerek yok; çünkü bu gök taşı Dünya’ya çarpmayacak, yalnızca yakınından geçecek.

Teleskopla gözlemlenebilecek

Live Science tarafından bildirilen habere göre gökbilimciler, bir kilometre uzunluğunda bir gök taşının gezegenimize yaklaştığını keşfetti. Bu büyük gök taşının ‘potansiyel olarak tehlikeli’ olarak sınıflandırıldığı; ancak Dünya’ya çarpmayacağı gelen açıklamalar arasında yer aldı. Ayrıca uzmanlar, yakınımızdan geçecek olan bu cismin küçük bir teleskopla görülebileceğini ifade etti.

Açıklamalara göre (7482) 1994 PC1 ismi verilen olan bu gök taşı, 18 Ocak gecesini 19 Ocak’a bağlayan gece saat 00.51’de geçişini yapacak. Bilim insanları cismin 1.9 milyon kilometre uzaklıkta bulunacağını; bu yüzden de ‘Dünya’ya Yakın Obje (NEO)’ olarak nitelendirildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca boyutunun 140 metreden fazla olmasının, gök taşının ‘potansiyel olarak tehlikeli’ olarak nitelendirilmesinin sebebi olduğu da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Şu ana kadar 28 bin NEO türünde gök taşı keşfedildiğini belirten uzmanlar, önümüzdeki günlerde gözlemlenebilecek olan asteroidin ilk kez Dünya’ya yaklaşmadığını da sözlerine ekledi. NASA’ya göre bu gök taşı, 1933 yılında Dünya’nın 1.1 milyon kilometre yakınından geçti. Buna ek olarak yine aynı gök taşının 2105 yılında da bizi ziyaret edebileceği bilim insanları tarafından aktarıldı.