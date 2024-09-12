Avrupalı yetkililer, video oyun sektörünün dev isimleri hakkında şikâyetçi oldular. Tencent'ten Microsoft'a kadar pek çok marka, oyun bağımlılığı yaratmak ve para harcamaya teşvikle suçlanıyor.

Avrupa Tüketici Organizasyonu (BEUC), video oyun dünyasının dev isimlerini köşeye sıkıştıracak bir adım attı. BEUC yetkilileri, dünyaca ünlü oyun şirketleri hakkında şikâyetçi oldu. Bu şikâyetin nedeni ise oyuncuların, oyun oynarken harcadıkları paraydı.

BEUC'un sunduğu şikâyet dilekçesinde; Epic Games, Electronic Arts (EA), Roblox, Activision Blizzard (Microsoft), Mojang Studios, Tencent ve Ubisoft isimleri açıkça kullanılıyor. Yani olası bir dava açılması hâlinde dünya devleri, Avrupa Komisyonu karşısında kendisini savunmak zorunda kalacaklar.

Peki BEUC, tam olarak neyden şikâyetçi?

BEUC Genel Müdürü Agustin Reyna tarafından hazırlanan şikâyet dilekçesinde; bahsi geçen firmaların, oyuncuları para harcamaya teşvik ettikleri ifade ediliyor. Ayrıca söz konusu firmalar, çocukların oyun bağımlısı olmasını sağlayacak içerikleri bilinçli bir şekilde tasarlıyorlardı. Agustin Reyna'ya göre şirketler sanal ortam için çalışıyor olsalar da gerçek dünyanın kurallarına uymalılar.

Henüz erken aşamada olan meselenin nasıl ilerleyeceği henüz belli değil. Avrupa Komisyonu tarafından incelenecek şikâyet dilekçesi, söz konusu firmalar hakkında dava açılmasına sebep olabilir. Bu da video oyun dünyasında taşları yerinden oynatır. Bakalım gelecek günler, video oyun sektörü için hangi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...