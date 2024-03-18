Steam, "Steam Aileleri" ismini verdiği yeni özelliğini duyurdu. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan özellik, Steam Aile Paylaşımı” ve “Steam Aile Görünümü”nün yerini alacak.

Steam, bugün oyunseverleri sevindirecek yepyeni bir özellik duyurdu. “Steam Aileleri” ismi verilen yenilik, platformun aile ile ilgili yeni ve mevcut özelliklerinin bir koleksiyonu olarak gelirken “Steam Aile Paylaşımı” ve “Steam Aile Görünümü”nün yerini alıyor.

Steam Aileleri, şu an için beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Özellik, ailenizin hangi oyunlara erişebileceğini ve ne zaman oynayabileceğini aynı yerden kontrol etmenizi sağlayacak.

En fazla 6 kişi dahil olabilecek

Steam’in açıklamasına göre bir Steam ailesinde en fazla 6 kişi yer alabilecek. Yani bir Steam ailesi oluşturduktan sonra 5 aile üyesi davet edebileceksiniz. Ailenizi mobil cihazınızdan tarayıcıya kadar tüm sürümlerden yönetebileceksiniz. Üyeler, yetişkinler ve çocuklar gibi farklı türlere de ayrılabilecek.

Aile paylaşımı, üyelerin tüm oyunlara erişmesini sağlayacak

Steam ailesine üye olanlar birçok özelliği kullanabilecek. Bunlardan en öne çıkanı, tüm oyunlara otomatik erişim. Yani aile üyelerinizin paylaşılabilir tüm oyunlarına erişebileceksiniz, onlar da sizin kütüphanenizdeki oyunlara erişebilecek. “Aile Kütüphanesi” isimli bu bölüm, Steam’e girdiğinizde sol sütunda oyun listenizin bir alt bölümü olarak görünecek.

Ayrıca aile kütüphanenizdeki bir oyunu oynarken kendi kayıtlarınızı oluşturabileceksiniz. Ayrıca kendi Steam başarılarınızı kazanmak, atölye dosyalarına ve daha fazlasına erişmek de mümkün olacak. Kütüphanede bir oyunun birden fazla kopyası varsa o oyun aynı anda birden fazla aile üyesi tarafından oynanabilecek.

Ebeveyn kontrolleri

Çocuklarını kontrol etmek isteyen ebeveynlerin çok işine yarayacak özellikle çocukların Steam’de hangi oyunları oynayabileceğine ve ne zaman oynayabileceğine sınırlar koyulabilecek. Aktiviteleri takip edilebilecek, sohbet erişimleri kısıtlanabilecek, günlük veya saatlik oyun süresi sınırlaması uygulanabilecek. Ebeveynler, evde olmadıklarında mobil cihaz veya diğer yerlerden de özelliklerden yararlanabilecek.

Ayrıca çocuklardan gelen satın alma talepleri de yer alıyor. Çocuklar, ebeveynlerinden alışveriş sepeti için ödeme yapmasını isteyebiliyor. Ebeveynler ise bunu mobil cihazlarından veya e-posta adresinden onaylama veya reddetme seçeneğine sahip oluyor.

Steam Aileleri özelliğini nasıl test edebilirsiniz?

Steam Aileleri’ni test etmek için betasına katılmak gerekiyor. Ayrıca davet edeceğiniz tüm aile üyelerinin de beta sürümde yer alması gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Adım #1: Steam’den “Ayarlar”a girin.

Steam’den “Ayarlar”a girin. Adım #2: Arayüz’ü seçin ve ardından İstemci Beta Katılımı bölümündeki açılır menüyü seçin.

Arayüz’ü seçin ve ardından İstemci Beta Katılımı bölümündeki açılır menüyü seçin. Adım #3: Buradan “Steam Family Beta”yı seçin ve “Tamam”a tıklayın. Bu noktada Steam’i yeniden başlatmanız gerekecek.

Buradan “Steam Family Beta”yı seçin ve “Tamam”a tıklayın. Bu noktada Steam’i yeniden başlatmanız gerekecek. Adım #4: Katıldıktan sonra mağaza sayfasından hesap detaylarına gidin ve “Aile Yönetimi” bölümüne tıklayın.

Steam Aileleri özelliği hakkındaki tüm detaylar için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.