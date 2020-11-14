Ülkemizdeki yazılım dünyasından dev isimlerin bir araya geleceği DevFest Bursa etkinliği bugün saat 13.30'da başlayacak. Etkinlik boyunca çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirilecek ve çekilişler yapılacak.

Yazılım dünyasına giriş yapmak isteyenlerin veya sahip olduğu bilginin üstüne bilgi katmak isteyenlerin kaçırmaması gereken DevFest sezonu bugün kapanıyor. Sezonun kapanışı DevFest Bursa ile yapılacak. Tamamen ücretsiz bir şekilde izlenebilecek DevFest Bursa, birbirinden farklı sürpriz hediyelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bugün saat 13.30'da başlayacak DevFest Bursa, Google Developers Communities Turkey YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Etkinlikte sektörün bilinen isimleri önemli konular hakkında sunum gerçekleştirecek. Etkinlik süresince çeşitli çekilişler de kendisine yer bulacak.

DevFest Bursa etkinlik ajandası:

13.30 – 14.00: Keynote (Barış Yesugey, Merve İşler)

Keynote (Barış Yesugey, Merve İşler) 14.00 – 14.40: Event-driven serverless architectures using Knative and Cloud Run (Mete Atamel)

Event-driven serverless architectures using Knative and Cloud Run (Mete Atamel) 14:50 – 15.30: Power of Data and Technology in Mobile Gaming (Elif Merve Büyükcan)

Power of Data and Technology in Mobile Gaming (Elif Merve Büyükcan) 15.40 – 16.20: Neden bir yazılımcı topluluğuna katılmalısınız? (İlker Akansel)

Neden bir yazılımcı topluluğuna katılmalısınız? (İlker Akansel) 16.16: Kahoot (Yarışma) – 3 Adet Google Home Mini

Kahoot (Yarışma) – 3 Adet Google Home Mini 16.30 – 17.10: DevOps Culture and Impelentation Scenario (Onur Pulaşlı)

DevOps Culture and Impelentation Scenario (Onur Pulaşlı) 17.20 – 18.00: Hello, TensorFlow (Fuat Beşer)

Hello, TensorFlow (Fuat Beşer) 18.10 – 18.50: Soru Cevap (Gökhan Yıldırım)

Soru Cevap (Gökhan Yıldırım) 19.00 – 20.00: Siber Tehdit İstihbaratı (Sedat Özdemir, Enes Aslanbakan)

Etkinlik süresince dağıtılacak 3 Google Home Mini'nin yanı sıra 10 tişört, 15 mouse pad, 10 termos, 10 Domino's et dönerli pizza, 20 Udemy eğitimi, sınırsız Javascript Udemy eğitimi ve 5 kitap çekilişi de gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlikte en az 5 oturuma katılan herkese katılım sertifikası verilecek.

Etkinlik süresince yapılacak çekilişlere katılmak içinse canlı yayın esnasında paylaşılacak formu doldurmanız yeterli olacak. Çekişişler, canlı yayında oturum aralarında gerçekleştirilecek ve açıklanacak. Yazılım dünyasına ilgi duyuyor ve bu dünyadaki varlığınızı artırmak istiyorsanız etkinliği kaçırmayın deriz!