Çinli otomobil üreticisi DFSK, Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı. Şirket, ikisi elektrikli olmak üzere toplamda 6 otomobili ülkemizde satışa sundu. İşte fiyatlar...

Dünya çapında hızla popülerşene Çinli otomobil markaları, Türkiye’ye de gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda Chery ve kasımda satışlara başlayacak elektrikli otomobil devi BYD ülkemize giriş yapmıştı. Ayrıca bir başka Çinli marka olan DFSK’nin de yeniden Türkiye pazarına gireceği açıklanmıştı.

Bugün ise markayı bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. SHSFilo distribütörlüğünde Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek DFSK, ilk araçlarını satışa sundu.

6 otomobil satışa çıktı

Çin’in en büyük üreticilerinden olan DFSK, toplamda 6 modelini ülkemizde satışa sundu. Bu modeller, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin, 2024’te hafif hibrit SUV, şarj edilebilir SUV ve sedan modellerini de ülkemize getireceği belirtiliyor.

SUV binek modellerden ilki, 148 hp beygir gücü ve 220 Nm tork üreten 1,5 litrelik motora sahip Fengon 5 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer model ise yine 1,5 litrelik motorla gelen 114 beygir ve 147 Nm tork üreten Fengon 500. Benzinli ticari pick-up modellerde ise 114 beygir gücüne sahip tek kabin C32’yi ve çift kabin C31’i görüyoruz.

Elektrikli kamyonet EC31 ve elektrikli panelvan EC35 de elektrikli ticari modeller olarak sunuluyor. Bu araçlar sırasıyla 290 ve 300 km menzil sunuyor.

DFSK’nin Türkiye’de satışa sunduğu otomobiller ve fiyatları

Fengon 5

Model Fiyatı Fengon 5 (1.5T Premium, Benzinli) 1.590.000 TL

Fengon 500

Model Fiyatı Fengon 500 (1.5 Premium, Benzinli) 1.175.000 TL

C31

Model Fiyatı C31 (1.5 M/T Pro, Benzinli) 675.000 TL

C32

Model Fiyatı C32 (1.5 M/T Pro, Benzinli) 720.000 TL

EC31

Model Fiyatı EC31 (Elektrikli) 1.140.000 TL

EC35