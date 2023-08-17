Çinli otomobil markası DFSK'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. SHS bünyesinde Türkiye'ye gelecek marka, ekim ayı itibarıyla resmi satışlara başlayacak. DFSK, 3 SUV ve ticari araçlarıyla sektörde rekabet edecek.

Otomotiv sektörü, son dönemlerde Çinli markaların etkisi altına girmiş durumda. Özellikle de elektrikli otomotiv sektörü, uygun fiyatlı ve modern özelliklerle donatılan Çinli markalarla domine edilmeye başladı. Hal böyle olunca Türkiye'deki dev şirketler de Çinli markaları yurdumuza getirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Gelen son haberler ise DFSK'nin birkaç ay içerisinde resmen Türkiye'ye geleceğini gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Hakan Şahsuvaroğlu ve Yunus Şahsuvaroğlu yönetimindeki SHS, DFSK markalı otomobilleri Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı. Hatta bu marka, Ekim 2023 itibarıyla Türkiye'ye resmen giriş yapacak. Yapılan açıklamalara baktığımızda, SHS'nin bu girişimden memnun olduğunu görüyoruz. Ancak bizler gibi son tüketiciler de böylesi bir gelişmeden memnun olmalı. Neticede DFSK'nin herkese göre otomobili var ve sıradan tüketiciler için de yeni seçenekler doğmuş olacak.

İlk aşamada 10 model ile satış yapılacak!

DFSK Fengon 5

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim SHS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahsuvaroğlu oldu. İlk aşamada 10 model ile Türkiye pazarında varlık göstereceklerinden bahseden Şahsuvaroğlu, önümüzdeki dönemde ise fişli hibrit SUV ve sedan otomobiller ile ürün gamını 13 modele çıkaracaklarını açıkladı. SHS patronu, getirecekleri otomobillerin uygun fiyatlı olacağını ve bu sayede sektördeki rekabeti artıracaklarını da söyledi.

Türkiye'deki en ucuz otomobiller için:

Peki DFSK, Türkiye'de hangi otomobilleri satacak?

Edinilen bilgilere göre bireysel tüketiciler, ilk aşamada DFSK'nin 3 benzinli SUV modeli arasında seçim yapabilecekler. Öte yandan; 4 benzinli ticari araç ile 3 tam elektrikli ticari otomobil de Türkiye'de satışa sunulacak. Önümüzdeki dönemde ise Hakan Şahsuvaroğlu'nun bahsettiği yeni modellerle tanışma imkanı yakalayacağız. Bu arada; DFSK'nin Türkiye'ye gelecek otomobilleri için model bilgisi paylaşıldığını belirtelim. O modeller şöyle:

Glory 580: SUV (benzinli)

SUV (benzinli) Fengon 5: SUV (benzinli)

SUV (benzinli) Fengon 500: SUV (benzinli)

SUV (benzinli) C31: Tek kabin pick-up (benzinli)

Tek kabin pick-up (benzinli) C32: Çift kabin pick-up (benzinli)

Çift kabin pick-up (benzinli) C35: Panelvan ve kombivan türlerinde ticari (benzinli)

Panelvan ve kombivan türlerinde ticari (benzinli) EC31: Tek kabin pick-up (elektrikli)

Tek kabin pick-up (elektrikli) EC35: Panelvan ve kombivan türlerinde ticari (elektrikli)

DFSK'nin Türkiye'ye gelecek SUV modellerinin tasarımları şöyle:

Glory 580:

Fengon 5:

Fengon 500: