Blizzard, yılın en çok beklenen oyunlarından Diablo IV için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Oyunu kısa süreliğine ücretsiz hâle getiren ekip, fiyatlara da yüzde 25 indirim yaptı.

Son dönemlerin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Diablo IV ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Blizzard, haziran ayında yayımladığı yeni oyunu için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Diablo IV, bu kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu. Üstelik oyunun fiyatına da indirim geldi.

Blizzard'ın Diablo IV kampanyası, sadece battle.net istemcisi üzerinden kullanılabiliyor. Yani bu kampanyadan faydalanmak isterseniz, battle.net'e ücretsiz olarak kayıt yaptırmış olmalısınız. Eğer bu basit şartı sağlıyorsanız siz de Diablo IV'e ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Kampanyanın hafta sonu boyunca geçerli olduğunu belirtelim.

Diablo IV, ücretsiz nasıl oynanır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden battle.net'e ulaşın.

bağlantı üzerinden battle.net'e ulaşın. Adım #2: Eğer battle.net hesabınız varsa giriş yapın . Yoksa da kendinize bir hesap oluşturun.

Eğer battle.net hesabınız varsa . Yoksa da kendinize bir hesap oluşturun. Adım #3: battle.net ana sayfasındaki Diablo IV'e ulaşın.

battle.net Diablo IV'e ulaşın. Adım #4: " Ücretsiz Denemeyi Kurun " seçeneği ile Diablo IV indirme aracını yükleyin.

" " seçeneği ile Diablo IV indirme aracını yükleyin. Adım #5: Oyunun kurulumunu tamamlayın.

Yüzde 25 indirim kampanyasını da kaçırmayın!

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Diablo IV için başlatılan kampanya kapsamında, oyunun fiyatına da yüzde 25 indirim yapıldı. Bu indirim ile oyunun fiyatı da şöyle değişti:

Versiyon Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Diablo IV Standard Edition 1.729 TL 1.295 TL Diablo IV Digital Deluxe Edition 2.219 TL 1.664 TL Diablo IV Ultimate Edition 2.459 TL 1.839 TL

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