Katarlı beIN Media Group bünyesinde faaliyet gösteren Digiturk, nedeni henüz belli olmayan teknik bir sorundan dolayı yayınlarında aksamalar yaşıyor. Biz de, Digiturk yayınında yaşanan kesintilerle ilgili Twitter kullanıcılarından gelen tepkileri kaleme aldık. Buyrun haberimize.

Digiturk, yaşadığı teknik sorunlarla gündemde. Birçok kullanıcı, öğleden bu yana Digiturk bünyesindeki kanallara erişmekte sıkıntı çekiyor. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan şirket, teknik bir sorun sebebiyle yayınlarında aksamalar yaşandığını ve problemin en kısa sürede giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Digiturk’ün sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Teknik bir sorun sebebiyle yayınlarımızda aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi ve yayınların normale dönmesi için çalışıyoruz. Değerli abonelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Digiturk'ün Twitter'dan yaptığı paylaşım:

2016 yılında Katarlı beIN Media Group tarafından 1 milyar doların üzerinde bir paraya satın alınan Digiturk, yaşadığı son teknik aksaklık nedeniyle kullanıcıların yoğun tepkileriyle karşılaştı. Bazı kullanıcılar, çağrı merkezlerine dahi ulaşamadıklarından dert yanarken, bazıları ise Digiturk’ün hizmet kalitesinin aldığı parayı karşılamadığını ifade etti.

İşte Digiturk yayınında yaşanan kesintiler nedeniyle kullanıcılardan gelen tepkiler:

Digiturk yayınındaki sorun an itibarıyla çözülebilmiş değil. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şirketin Beşiktaş'taki binasında ufak çaplı bir yangın çıktığını da iddia ediyorlar; ancak bunun yaşanan sorunla bir bağlantının olup olmadığı henüz belli değil. Digiturk'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.