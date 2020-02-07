İnternetteki gelir getiren bütün uygulamaların vergilendirilmesini sağlayacak Dijital Hizmet Vergisi’nin detayları belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı tebliğ ile verginin kimleri ve neleri kapsadığını açıkladı.

Ülkemizde 1 Mart 2020’de yeni bir vergi uygulamaya girecek. Yaklaşık iki ay önce mecliste kabul edilen ve Dijital Hizmet Vergisi ismi verilen yüzde 7.5 oranındaki vergi, internetteki reklam gelirlerinden, uygulama ve oyunlardan elde edilecek gelirlere ve sosyal medyadan elde edilecek gelire kadar bir çok alanda uygulanacak.

Dijital Hizmet Vergisi, Türkiye’de elde ettiği gelir 20 milyon TL’nin üzerinde olan veya bütün dünyadaki elde ettiği gelir 750 milyon euronun üzerinde olan şirketlerden alınacak. Gelirleri bu miktarın altında kalan şirketler vergiden muaf olacaklar.

Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından yayınlanan tebliğde, Dijital Hizmet Vergisi kapsamına giren hizmetler tanımlandı. GİB tarafından vergilendirileceği açıklanan hizmetler şunlar:

Dijital ortamda sunulan reklamlar

GİB’in açıkladığı belgeye göre arama motorlarında bulunan reklamlar ve sonuçların reklam ile düzenlenmesi, vergi kapsamına giriyor. Bunun haricinde bannerlar, videolarda görülen reklamlar, uygulamalar ve oyunlarda görülen reklamlar da dahil olmak üzere dijital ortamda yayınlanan her türlü görsel, işitsel ve yazılı reklam, Dijital Hizmet Vergisi kapsamına girecek.

Uygulama, oyun, film, dizi, makale gibi içeriklerin satışı

GİB, akıllı telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi cihazlarda kullanılacak uygulama, program ve oyunların vergi dahiline alındığını belirtiyor. Uygulama ve oyunlarla beraber internet üzerinden satışı gerçekleştirilen dergi, makale, dizi, film gibi ses, görüntü ve metin içeriklerinin hepsi de vergi kapsamına giriyor.

Sosyal medya da Dijital Hizmet Vergisi’ne dahil olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ortamların sağlanması ve işletilmesini de Dijital Hizmet Vergisi kapsamında olarak tanımladı. Sosyal medya ağları üzerinden elde edilen gelirlerde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında değerlendirilecek.

Ticaret siteleri de vergi uygulamasında

Dijital Hizmet Vergisi’nin kapsamı ile ilgili olarak açıklanan belgede dijital ortamda gerçekleştirilen ticaret faaliyetleri de vergi kapsamına dahil edildi. 20 milyon TL’nin üzerinde gelir elde eden ticaret sitelerinin tamamı Dijital Hizmet Vergisi’nden sorumlu olacaklar. Dijital Hizmet Vergisi, 1 Mart 2020’de uygulama sokulacak. 1 Mart’tan itibaren kapsam içinde olan şirketlerin hepsi Dijital Hizmet Vergisi verecekler.

Facebook, Google, Netflix gibi dünya çapında milyar dolarla gelir elde eden şirketler, doğal olarak bu vergiden etkilenecekler. Şirketlere yöneltilen yeni vergi uygulaması, ürün ve hizmetlerin zamlanmasına neden olabilir ve dolayısı ile tüketicileri de etkileyebilir.