Elon Musk'tan Tık Tuzağı Haber Başlıklarına Tokat: Ödemeler Kısılacak!

X, profilini “clickbait” gönderilerle dolduran hesaplara karşı sert bir adım attı.

Şirketin ürün başkanı Nikita Bier, sürekli “son dakika” etiketiyle paylaşım yapan hesapların gelirlerinin ciddi şekilde azaltıldığını açıkladı.

Yeni karar neleri değiştiriyor?

Sadece var olan içerikleri tekrar paylaşan hesapların ödemeleri bu dönem %60’a düşürüldü

Bir sonraki dönemde %20 daha kesinti yapılacak

Sürekli "SON DAKİKA" gibi dikkat çekici ama yanıltıcı ifadeler kullanan hesaplara da benzer yaptırımlar uygulanacak

Bier, bu tür içeriklerin platformu “spam” gönderiler ile doldurduğunu ve gerçek içerik üreticilerinin önünü kestiğini belirtti.

Fenomenlerden tepki gecikmedi

Kararın ardından bazı büyük hesaplar gelirlerinin kesildiğini duyurdu. 1.6 milyon takipçili içerik üreticisi Dominick McGee (Dom Lucre), platformda haksız yere cezalandırıldığını savundu. Daha önce de komplo teorileriyle gündeme gelen McGee, X’ten yıllık yaklaşık 55 bin dolar kazandığını açıklamıştı.

McGee, “Platform yanlış kişileri dinliyor” diyerek karara tepki gösterdi ancak bazı kullanıcılar, onun son bir haftada 90’dan fazla “SON DAKİKA” ifadesi kullandığını öne sürerek bu iddiaya karşı çıktı.

X’in bu hamlesi, platformda “kalite mi, etkileşim mi?” tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Bu alınan kararın sonucunda kazanan kim olacak hep birlikte göreceğiz.