Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sosyal Medya Haberleri ve İçerikleri

Elon Musk'tan Tık Tuzağı Haber Başlıklarına Tokat: Ödemeler Kısılacak!

X, özellikle "clickbait" gönderiler ve haberler paylaşan hesapların ödemelerini kısmaya başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

X, profilini “clickbait” gönderilerle dolduran hesaplara karşı sert bir adım attı.

Şirketin ürün başkanı Nikita Bier, sürekli “son dakika” etiketiyle paylaşım yapan hesapların gelirlerinin ciddi şekilde azaltıldığını açıkladı.

İçerikten Görseller

2
2

Yeni karar neleri değiştiriyor?

2

  • Sadece var olan içerikleri tekrar paylaşan hesapların ödemeleri bu dönem %60’a düşürüldü
  • Bir sonraki dönemde %20 daha kesinti yapılacak
  • Sürekli "SON DAKİKA" gibi dikkat çekici ama yanıltıcı ifadeler kullanan hesaplara da benzer yaptırımlar uygulanacak

Bier, bu tür içeriklerin platformu “spam” gönderiler ile doldurduğunu ve gerçek içerik üreticilerinin önünü kestiğini belirtti.

Fenomenlerden tepki gecikmedi

2

Kararın ardından bazı büyük hesaplar gelirlerinin kesildiğini duyurdu. 1.6 milyon takipçili içerik üreticisi Dominick McGee (Dom Lucre), platformda haksız yere cezalandırıldığını savundu. Daha önce de komplo teorileriyle gündeme gelen McGee, X’ten yıllık yaklaşık 55 bin dolar kazandığını açıklamıştı.

McGee, “Platform yanlış kişileri dinliyor” diyerek karara tepki gösterdi ancak bazı kullanıcılar, onun son bir haftada 90’dan fazla “SON DAKİKA” ifadesi kullandığını öne sürerek bu iddiaya karşı çıktı.

X’in bu hamlesi, platformda “kalite mi, etkileşim mi?” tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Bu alınan kararın sonucunda kazanan kim olacak hep birlikte göreceğiz.

X (Twitter) Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com