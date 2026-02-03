Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çocukları dijital ortamlardaki risklerden korumak için bir adım atıldı. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Dijital dünyanın hayatımızın her alanında önemli yer edinmesi nedeniyle bu durumun çocuklara olan etkileri de dünya çapında tartışılan bir konuydu. Öyle ki birçok ülkeden çocukların dijital dünyadan minimum şekilde etkilenmesi için adımlar atıldığını görüyorduk. Türkiye de bunlardan biriydi.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı, Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Dijtal dünyada çocukların sağlıklı gelişimleri desteklenecek, güvenlikleri sağlanacak

Genelgede dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinin, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesinin, dijital becerilerinin artırılmasının ve çevrim içi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Bu kapsamda, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, koruyucu ve destekleyici politika ile uygulamaların güçlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)"nın hazırlandığı hatırlatıldı.

Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yürütülecek çalışmaların etkili şekilde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Eylem Planının, bakanlığın resmî internet adresinde yayımlanacağı belirtildi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazansa da henüz detayları paylaşılmadı.