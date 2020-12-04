Habertürk'ün sosyal medya devlerine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre sosyal medya platformlarına bant genişliği daraltma cezasının gelip gelmeyeceği mart ayında belli olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası gereğince Türkiye’de hala bir temsilci bulundurmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Periscope gibi sosyal medya platformlarına geçtiğimiz ayın başlarında 10’ar milyon TL para cezası kesmişti.

Bloomberg’ün üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre bu sosyal medya platformları dün itibarıyla hala Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmadıkları için 30’ar milyon TL daha ceza aldılar. Peki sosyal medya platformları Türkiye’ye resmi bir temsilci bildirmekten neden geri duruyorlar?

Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza "henüz" kesilmedi

Habertürk’ün sosyal medya devlerine yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre sosyal medya platformları, Türkiye’de bulunacak bir temsilcinin “hak, yetki, sorumluluk ve cezası” ile ilgili bazı hukuki belirsizlikler olduğu için Türkiye’ye bir temsilci atamayı düşünmüyorlar. Ayrıca söz konusu platformlar “yabancı şirket” statüsü altında olduklarının dikkat alınmasını talep ediyor.

Habertürk, Bloomberg’ün aksine 30’ar milyon TL’lik cezanın henüz kesilmediğini, mevzuat gereğince sosyal medya şirketlerine tanınan sürenin gelecek hafta dolacağını aktarıyor. Sosyal medya şirketlerine yakın kaynaklara göre 30’ar milyon TL’lik ceza da şirketlerin Türkiye’ye bir temsilci bildirme konusundaki kararını değiştirme potansiyeline sahip değil.

Mart ayında sosyal medya devlerine bant genişliği daraltma cezası gelebilir

Herhangi bir sürpriz gelişme yaşanmadığı takdirde şirketler önümüzdeki hafta ikinci ceza ile karşılaşacaklar. İkinci cezadan sonra yasal yükümlülükleri yerine getirmek için yine 30 günlük bir süre tanınacak. Bu süre de dolduktan sonra üçüncü ceza devreye girecek ve sosyal medya platformlarının Türkiye’deki reklam faaliyetleri 3 ay süreyle engellenecek. 3 aylık süre zarfında yükümlülükler yine yerine getirilmezse 4. aşamada sosyal medya platformlarının bant genişliği yüzde 50 azaltılacak.

Bant genişliğini daraltma cezasının devreye girebileceği dönemin mart ayı olacağını ifade eden kaynaklar, “İlgili mevzuat gereğince bant genişliğinin daraltılması konusunda sulh ceza hakimleri karar verecek. İdari bir karar ya da uygulama söz konusu olmayacak. Süreci hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Eğer sosyal medya devleri tüm cezalara rağmen temsilci atamaya yanaşmazlarsa son aşamada bant genişliği yüzde 90 azaltılacak. Böylece söz konusu platforma erişim fiilen engellenmiş olacak.