Dijital Ödeme Platformu PayBull'a El Konuldu! İşte Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital ödeme platformu PayBull'a el konulduğunu ve 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şirket, yasa dışı bahis suçlamalarıyla gündemde.

Dijital Ödeme Platformu PayBull'a El Konuldu! İşte Suçlamalar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda dijital ödeme sistemlerinin sayısı ciddi anlamda artış göstermeye başlamıştı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere dijital cüzdan ve ödeme hizmeti çözümleri sunan PayBull isimli platform da bunlardan biriydi. Şimdi ise PayBull hakkında çok önemli gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkililerine yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şirketin yasa dışı bahis gelirlerini aklama ile suçlandığı ifade edildi.

Paybull’a el konuldu, 25 şüpheli gözaltına alındı

pay

Soruşturma kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda ise toplamda 25 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği de eklendi.

Ayrıca dijital finans platformu Paybull’a el konulduğu da aktarıldı. Buna göre suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Şimdilik gelen bilgiler bu kadar. PayBull’dan henüz bir açıklama yok. Kullanıcılara ne olacağı da bilinmiyor.

