Merkez Bankası, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Papara'dan İlk Açıklama Geldi!

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Merkez Bankası, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti: Papara'dan İlk Açıklama Geldi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir dizi inceleme ve soruşturmanın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Gece saatlerinde Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı sonrası geri çekildi.

Papara kararla ilgili resmî açıklama yayımladı

Papara

Açıklanan kararda 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a dayanan maddeler uyarınca iptal kararının verildiği belirtildi.

Kararın ardından Papara'dan da ilk resmî açıklama geldi. Papara'nın açıklaması şu şekilde:

Peki siz alınan bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

