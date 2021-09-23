Dünyanın en prestijli ticaret dergilerinden Digiday, reklamcılar ve dijital reklama olanak sağlayan platformlar arasındaki güven ilişkisini gözler önüne seren yeni bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre reklamverenler, Google dışındaki platformlardan eskisi kadar verim alamadıklarını dile getirdi.

Bildiğiniz üzere artık binlerce marka, potansiyel müşterilerine dijital reklamlar aracılığıyla ulaşabiliyor. Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformları ve en önemlisi Google, bu işin içerisindeki en kilit noktalardan birisi olsa da reklamverenler, katıldıkları son ankette dijital reklamlardan gelen kafa karıştırıcı sorunlar nedeniyle dijital reklamcılıktan eskisi gibi verim alamadıklarını belirtti.

Digiday tarafından yürütülen araştırmada reklamverenlere dijital reklam için en çok hangi platformlardan verim alabildikleri soruldu. Eskiden Google ile kafa kafaya giden YouTube listede epey geri sıralara düşerken insanlar, şu anda sadece çoğunlukla Google'dan memnun olduklarını, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına eskisinden daha çok para harcamak zorunda kaldıklarını ancak yine de yeterli verimi alamadıklarını dile getirdi.

Platformlar ve reklamverenler arasındaki güven ilişkisini gösteren tablo:

Yukarıda yer verilen tablodan da gördüğünüz üzere reklamverenler, Facebook ve Instagram'da yapılan dijital reklamcılığın gidişatından pek memnun değiller. Ankete katılanlardan yaklaşık %55'i, bu platformlarda reklam verebilmek için büyük bütçeler ayırmak zorunda kaldıklarını ve verdikleri reklamların yarısından iyi geri dönüşler alabildiklerini belirtti.

Sosyal medya platformları ve reklamverenler arasında yaşanan güvenlik krizi, hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor çünkü bildiğiniz üzere Apple'ın kullanıcılarının verilerini korumaya yönelik inşa ettiği yeni gizlilik kuralları, Facebook gibi dev kuruluşların nokta atışı reklamlar yapmasını büyük ölçüde engelliyor.

Yukarıda verilen tabloda ise reklamverenlerin Google, Facebook ve Amazon gibi platformlara dijital reklam konusunda ne kadar güvendiğini görebilirsiniz. İki tablo da her ne kadar sadece Google'ın aleyhine gözükse de bu tablolar dijital reklamların artık eskisi kadar etkili olmadığı anlamına gelmiyor. Tablolar, platformların kullanıcı verilerine eskisi kadar kolay ulaşamadıklarını ve reklamverenlerin nokta atışı yapabilmeleri için farklı araçlara ihtiyaç duyabileceğini gözler önüne seriyor.