GPT-5'ten Daha Fazla Parametreye Sahip Dil Modeli 'Ling-1T' Tanıtıldı

Ant Group isimli şirketin trilyon parametreye sahip dev modeli Ling-1T tanıtıldı. Özellikle GPT-5 gibi büyük dil modellerini parametre olarak geçmeyi başaran bu modeli farklı kılan ne?

Ant Group, yapay zekâ alanında büyük yankı uyandıran yeni modeli Ling-1T’yi tanıttı. Trilyon parametreye sahip bu dev model, şirketin “Ling” (BaiLing olarak da bilinen) yapay zekâ ailesinin bir parçası olarak açık kaynaklı şekilde kullanıma sunuldu.

Yeni Ling-1T, yüksek verimlilikle karmaşık akıl yürütme görevlerinde üstün performans sergileyerek, kod üretimi, yazılım geliştirme, ileri düzey matematik ve mantıksal problem çözmede dikkat çekici sonuçlar veriyor. Model, 2025 Amerikan Matematik Yarışması (AIME) testlerinde %70,42 doğruluk oranı yakalayarak en iyi yapay zekâ modelleriyle yarışır hâle gelmiş durumda.

Birçok farklı model ile birçok farklı çözüme hitap ediyorlar

Ant Group CTO’su He Zhengyu, yapay genel zekânın (AGI) insanlığın ortak mirası olması gerektiğini söylüyor. Şirketin hedefi, açık kaynaklı ve kapsayıcı yapay zekâ çözümleriyle herkesin erişebileceği bir zeka ekosistemi kurmak. Ling-1T’nin yanı sıra geçtiğimiz ay tanıtılan Ring-1T-preview, dünyanın ilk açık kaynaklı trilyon parametreli “düşünen” modeli olarak bu vizyonun önemli bir adımını temsil ediyor.

Ling ailesindeki tüm modeller olan Ling, Ring ve Ming serileri farklı teknik kapasitelere sahip çok yönlü yapay zekâ çözümleri sunarak metin, görüntü, ses ve video gibi çoklu veri türlerini işleyebiliyor. Şimdilik genel çapta kullanım açısından beklenen seviyede değil ama gelecekte bu isimleri çok fazla duyabiliriz.