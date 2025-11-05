Sıkıcı Yöntemlere Elveda: Dil Öğrenirken Kelime Ezberlemenizi Sağlayan Uygulamalar

Mobil uygulamalar, her konuda olduğu gibi dil öğrenmede de çok işimize yarıyor. Biz de dil öğrenirken kelime ezberlemeyi sağlayan uygulamaları derledik.

Yeni bir dil öğrenmeyi herkes ister ancak bu konuda bazı zorluklarla karşılaşılır. Bunlardan biri de şüphesiz kelimeleri ezberlemek, öğrenmektir. Gramer kurallarını çözseniz bile kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek için belli bir kelime dağarcığına ihtiyacınız var. Neyse ki her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı mobil uygulamalar imdadınıza yetişiyor.

Akıllı telefonlarımız, son zamanlarda en iyi dil öğretmenlerinden biri hâline geldi. Dil öğrenmeye yönelik mobil uygulamalar da bu konuda öne çıkıyor. Biz de bu içeriğimizde dil öğrenirken kelime ezberlemenizi sağlayacak bazı mobil uygulamaları derledik. Bu uygulamalar, kelime dağarcığınızı genişletmenize ciddi katkıda bulunacak.

Kelime ezberlemenize yardımcı olan uygulamalar

Duolingo

Memrise

Drops

Quizlet

Busuu

Duolingo

Dil öğrenme uygulamaları dendiğinde akla gelen ilk isim Duolingo'dur. Bu uygulama ile kelime öğrenmeyi tam anlamıyla bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Kullanıcıyı motive etmek için "seri" (streak) sistemi, puanlar ve ligler kullanan uygulama, özellikle sıfırdan başlayanlar için harika bir temel atıyor. Kelimeler sadece listeler olarak sunulmak yerine dinleme, konuşma, yazma ve çeviri alıştırmalarıyla dolu kısa dersler de sunuluyor.

Memrise

Piyasadaki en iyi kelime öğrenme uygulamalarından biri olan Memrise, sürekli alıştırmalar yaparak o dilde kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Yapay zekâ desteği, o dili konuşanlardan videolu anlatımlar, günlük kelime hedefleri, alıştırmalar gibi dikkat çeken özellikleri var.

Drops

Eğer yoğun bir temponuz varsa ve kelime öğrenmeye uzun saatler ayıramıyorsanız, Drops tam size göre. Uygulama, günde sadece 5 dakika felsefesiyle çalışıyor. Son derece minimalist ve görsel ağırlıklı bir arayüze sahip olan Drops, kelimeleri yazmak yerine sürükle-bırak veya eşleştirme gibi mini oyunlarla öğretiyor. Görsel hafızayı güçlü bir şekilde tetikleyerek kelimelerin akılda kalmasını kolaylaştırıyor.

Quizlet

Quizlet, aslında bir kartlarla dil öğrenme uygulaması. Ancak her türlü ezber gerektiren konuda kullanılabilir. Kullanıcılar kendi kelime listelerini oluşturabilir veya başka kullanıcılar tarafından hazırlanmış çok sayıda hazır seti kullanabilir. Alıştırmalar yaparak kendinizi de test edebilirsiniz.

Busuu

Yüz milyonlarca indirme almayı başaran Busuu, dil öğrenme konusunda tüm gerekli unsurlara sahip bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada, tüm seviyelerden kelimeleri görebilir ve öğrenebilirsiniz. Kelime öğrenme kısmı derslerin içine entegre edilmiştir. Topluluk özelliği ise yazma veya konuşma alıştırmalarını, o dili anadili olarak konuşan kişilerin düzeltmesini sağlıyor.

Dil öğrenirken gerekli kelimeleri de ezberlemenizi sağlayacak uygulamalardan bazılarına birlikte göz attık. Bu uygulamalar, dil öğrenme sürecinde çok işinize yarayacak. Sizin de ekleyeceğiniz önerileriniz varsa yorumlardan paylaşabilirsiniz.