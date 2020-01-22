Diş Çürükleri İçin Dolgusuz Bir Tedavi Yöntemi Keşfedildi

Araştırmacılar dayanılmaz ağrılara sebep olan ve tedavisi için can sıkıcı yöntemlere başvurulan diş çürümesi problemi için yeni bir bileşen elde etti. Elde edilen karışım bir insan dişine uygulandığında dişteki bakterilerin hızla öldüğü ve diş minesinin yeniden yapılandırıldığı keşfedildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre diş çürümesi, dünya üzerindeki en yaygın bulaşıcı olmayan sağlık problemlerinden biri. Bu sorunu çözmek için dişçiye gidip çürüğü oydurmak ve doldurtmak acı verici ya da rahatsız edici olabiliyor. Ancak bunların yapılmaması daha şiddetli ağrılara, diş kaybına, enfeksiyona, hatta ölümü beraberinde getiren hastalıklara neden olabiliyor.

Bilim dergisi ACS Applied Materials & Interfaces’te yayınlanan yeni bir haber, dişin etrafını saran biyoaktif bir peptidin oluşmuş çürükleri iyileştirdiği ve yeni çürük oluşmasını engellediği üzerine elde edilen bulguları ortaya koydu. Bu keşif, rahatsız edici diş çürümelerinin daha kolay tedavi edilebilmesi adına umut ışığı oldu.

Dolguya gerek kalmadan çürükleri engelliyor

Günümüzde diş çürüklerinin tedavi edilmesi için çürük dokuyu oyarak alıp oluşan oyuğu bileşik reçine ya da cıvalı alaşımla doldurmak gibi yöntemler kullanılıyor. Ancak bu yöntemler hastanın dişindeki sağlıklı dokuya da zarar verebildiğinden hastalarda çeşitli rahatsızlıklar oluşturabiliyor. Bu yüzden Hai Ming Wong, Quan Li Li ve onların bazı çalışma arkadaşları bu sorunu çözmek iki benzer amaçlı bir yöntem geliştirme girişimine atıldılar. Amaçları çürüklere neden olan bakterilerin çoğalmasını engelleyerek çürük oluşmasını önlemek ve demineralizasyonu azaltıp yeniden mineralleşmeyi destekleyerek oluşmuş çürüklerin iyileşmesini sağlamaktı.

İleride diş cilası olarak kullanılabilir

Araştırmacılar çürük karşıtı kaplamanın yapımında H5 adında antimikrobik bir peptit kullandı. Tükürük bezinde salgılanan H5 diş minesinde emilip birçok bakteri ve mantarı yok edebilen bir peptit. Ekip bu peptidin üzerine yeniden mineralleşme sağlamak amacıyla fosfoserin de ekledi. Elde edilen karışım bir insan azıdişine uygulandı. Doğal olarak üretilen H5’in aksine bu karışım yüzeyde daha kolay emilip daha fazla bakteri öldürdü ve bakteri çoğalmasını engelledi. Yeniden mineralleşme oranı ise doğal H5’in sağladığı miktarla aynı miktarda oldu. Karışımın ileride diş fırçaladıktan sonra uygulanabilecek bir tür cila olarak kullanılabileceği düşünülüyor.