Araştırmacılar, Dış Etkileri Algılayabilen Yapay Deri Üretti

Bilim insanları, dışarıdan gelen ısı, basınç gerilim gibi etkileri tanımlayabilen yapay cilt üretmeyi başardı. Çift hidrojel tabakadan oluşan yapay cilt, iyon hareketi yoluyla etkiyi algılayarak duyusal reseptörler gibi davranıyor.

Günümüzde insan gibi davranan robotlar, yetenekleriyle bizi şaşırtmaya devam ederken, bilim insanları şimdi de yapay cilt ile gerçekliğin sınırlarını zorluyor. Toronto Üniversitesi'nin mühendislik fakültesindeki bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen AISkin (Yapay İyonik Cilt), otonom ve kelimenin tam anlamıyla cilt derinliği hissi oluşturuyor.

Araştırmaya katılan Toronto Üniversitesi profesörü Xinyu Liu, yumuşak robotik üzerinde çalışıyor ve bu alanda yüksek teknolojili bir laboratuvarı yönetiyor. Liu'ya göre AISkin, yüksek dayanıklılığa, gerilebilirliğe ve şeffaflığa sahip. Ayrıca bu yapay zeka türü, normalde aklınıza gelebilecek tüm beyin-bilgisayar arabirimlerinden farklı çalışıyor.

AISkin, hidrojellerden oluşuyor ve hidrofilik polimerlerin bu 3 boyutlu ağları, kimyasal yapıları kırılmadan yüksek miktarlarda su tutabiliyorlar. Yapay cilt ayrıca uzunluğunun %400, insan epidermisine göre ise %350 daha fazla gerilebiliyor. Aslında polimerlerden yapılmış genişleyebilen bir cilt olarak düşünebilirsiniz.

Polimeri oluşturan atomlar arasındaki iyonik bağlar, yapay cildi güçlendiren etken denebilir. Biri pozitif yüklü, diğeri negatif yüklü bir çift hidrojel tabakasından oluşuyor ve yüklü iyonların yüzeyde bir reaksiyon oluşturması sonucu bahsi geçen özelliklerini kazanıyor. Liu ve meslektaşlarına göre yapay cilt, vücudu nemden ve diğer etkenlerden koruyarak, ısı ve basınç gibi çevresel uyaranları algılayabilen duyusal reseptörler gibi davranıyor.

AISkin, sıcaklıktaki bir artış veya gerginlik gibi uyarılar karşısında iyon hareketleri başlatıyor. Bu iyonların aktivitesi elektrik sinyallerine dönüşüyor ve böylece voltaj gibi ölçülebiliyor. Tıpkı sinir hücreleri gibi bilgi, iyonlar aracılığıyla yayılarak cildin uyarılmasını sağlıyor. Yani yapay cilt dokunulduğunda, büküldüğünde ve ısıtıldığında, etkeni bir sensör gibi algılayabiliyor.

AISkin'in yumuşak robotik, tıp, egzersiz takibi gibi alanlarda kullanılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca gelecekte robotlardaki kullanımı yaygınlaşabilir ve robotların insanlar gibi daha hassas çalışabilmesini sağlayabilir.