Türkiye'de Yasaklı Olan Discord, Gençleri Korumaya Yönelik Özelliklerini Duyurdu

Discord, 13 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için güvenliği merkezine alan “gençlere varsayılan” (teen-by-default) ayarlarını dünya genelinde devreye alıyor.
Mart ayı başından itibaren kademeli olarak uygulanacak bu yenilikle, yeni ve mevcut tüm kullanıcılar yaşlarına uygun bir deneyime otomatik olarak sahip olacak. Şirketin amacı gençlere yönelik korumayı artırırken, yetişkinlere de doğrulanmış yaşla birlikte esneklik sunmak.
Yaş doğrulama sistemi geliyor
Yeni sistemin temelinde gizliliği gözeten bir yaş doğrulama süreci var. Kullanıcılar yüz üzerinden yaş tahmini ya da kimlik belgesiyle doğrulama gibi yöntemlerden birini seçebiliyor.
Yüz doğrulaması cihazdan dışarı çıkmadan işleniyor, kimlik belgeleri ise doğrulama sonrası hızla siliniyor. Discord ayrıca arka planda çalışan bir yaş çıkarım modeliyle her zaman doğrulama istemeden hesapların yaş grubunu tahmin edebiliyor. Kullanıcıların doğrulama durumu başkaları tarafından görülemiyor ve itiraz hakkı her zaman saklı.
Varsayılan güvenlik ayarları neler getiriyor?
- Hassas içerik filtreleri: Bu filtreleri kapatmak isteyenlerin yaşını doğrulaması gerekiyor.
- Yaş sınırlı alanlar: Yaşı doğrulanmış yetişkinler dışında kimse yaş kısıtlı kanallara ve komutlara erişemiyor.
- Mesaj istekleri gelen kutusu: Tanınmayan kişilerden gelen mesajlar ayrı bir kutuya düşüyor, ayarları yalnızca doğrulanmış yetişkinler değiştirebiliyor.
- Arkadaşlık isteği uyarıları: Şüpheli veya tanınmayan isteklerde kullanıcılar bilgilendiriliyor.
- Sahne konuşmaları: Sunuculardaki sahnelerde yalnızca yaşı doğrulanmış yetişkinler konuşabiliyor.