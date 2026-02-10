Türkiye'de Yasaklı Olan Discord, Gençleri Korumaya Yönelik Özelliklerini Duyurdu

Ülkemizde yasaklı olan Discord'a gençleri korumaya yönelik bir dizi güvenlik önlemi geliyor.

Discord, 13 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için güvenliği merkezine alan “gençlere varsayılan” (teen-by-default) ayarlarını dünya genelinde devreye alıyor.

Mart ayı başından itibaren kademeli olarak uygulanacak bu yenilikle, yeni ve mevcut tüm kullanıcılar yaşlarına uygun bir deneyime otomatik olarak sahip olacak. Şirketin amacı gençlere yönelik korumayı artırırken, yetişkinlere de doğrulanmış yaşla birlikte esneklik sunmak.

Yaş doğrulama sistemi geliyor

Yeni sistemin temelinde gizliliği gözeten bir yaş doğrulama süreci var. Kullanıcılar yüz üzerinden yaş tahmini ya da kimlik belgesiyle doğrulama gibi yöntemlerden birini seçebiliyor.

Yüz doğrulaması cihazdan dışarı çıkmadan işleniyor, kimlik belgeleri ise doğrulama sonrası hızla siliniyor. Discord ayrıca arka planda çalışan bir yaş çıkarım modeliyle her zaman doğrulama istemeden hesapların yaş grubunu tahmin edebiliyor. Kullanıcıların doğrulama durumu başkaları tarafından görülemiyor ve itiraz hakkı her zaman saklı.

Varsayılan güvenlik ayarları neler getiriyor?