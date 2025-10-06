Discord Hack'lendi: Kullanıcılara Ait Veriler Sızdırıldı

Discord, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Açıklamaya göre saldırı, platformun üçüncü taraf müşteri hizmetleri sistemin gerçekleşti. Kullanıcılara ait pek çok kişisel veri ele geçirilmiş durumda. İşte Discord saldırısının detayları...

Uzun zamandır Türkiye'de erişime engelli olan popüler anlık mesajlaşma platformu Discord, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre siber saldırganlar, kullanıcılara ait kişisel verileri ele geçirmiş durumdalar. Gelin hep birlikte bu olayın detaylarına bakalım.

Discord'un yaptığı resmî açıklamaya göre hacker veya hacker'lar, Discord'un üçüncü taraf hizmet aldığı müşteri hizmetleri bölümüne saldırı düzenlediler. Saldırının amacı Discord kullanıcı verilerini ele geçirmek ve şirketten fidye istemekti. Discord, saldırının başarılı olduğunu ifade ediyor.

Hangi kullanıcı verileri ele geçirildi?

Discord tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı adları, e-posta adresleri, diğer iletişim bilgileri, kredi kartı bilgilerinin son 4 hanesi, fatura bilgileri, IP adresleri ve müşteri temsilcileri ile yapılan görüşme geçmişi gibi bilgiler ele geçirildi. Ayrıca Discord'a yaş doğrulaması için itirazda bulunan ve kimlik ibraz eden kullanıcıların bu bilgileri de ele geçirilmiş durumda. Discord, kimlikleri sızdırılan kullanıcılarla özel olarak iletişime geçtiğini belirtti. Bu arada; yaşanan siber saldırı hakkında yetkili kurumlara da bilgi verilmiş durumda.

Discord, yaşanan siber saldırının kaç kullanıcıyı etkilediğini resmî olarak açıklamadı. Ancak Discord müşteri hizmetleri ile veya Güven ve Güvenlik birimiyle iletişime geçtiyseniz sizin verileriniz de çalınmış olabilir. Discord, verileri sızdırılan kullanıcılara bilgilendirme e-postası atmaya başladığını söylüyor.