Discord'a yepyeni bir uyarı sistemi geldi. Bu uyarı sistemi, platform kurallarına aykırı hareket eden kullanıcıları kalıcı olarak banlamak yerine, kısıtlamalara yönlendirecek. Ayrıca Discord'a bir dizi yeni özellik eklendi.

Özellikle de oyuncular tarafından tercih edilen popüler mesajlaşma platformu Discord, tüm kullanıcıları ilgilendiren çok önemli bir karar aldığını açıkladı. Ayrıca Discord uygulamasına bazı yeni özellikler de geldi.

Bir platformun kullanım koşullarına aykırı davranırsanız, tahmin edebileceğiniz üzere kalıcı olarak banlanırsınız. Bu durum, Discord için de geçerliydi. Ancak şimdi, bu durum değişti. Discord yönetimi, platformun kalıcı banlama uygulamasını büyük ölçüde esnetti. Şirketin açıklamasına göre Discord'dan banlanmak, bundan sonra pek de mümkün olmayacak.

Discord'a yepyeni bir uyarı sistemi geldi

Discord tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, bundan sonra yepyeni bir uyarı sistemi ile karşılaşacaklar. Şöyle izah edelim; diyelim ki platformun kurallarına aykırı bir davranışta bulundunuz. Discord, bu durumda size bir mesaj gönderecek ve neyi, nasıl yanlış yaptığınızı tüm detayları ile anlatacak. Daha fazla bilgi isteyen kullanıcı da yine bu mesaj içinden Discord politikalarına ulaşabilecek.

Kullanıcı, yeni dönemde Discord politikalarını ihlal ettiğinde bununla ilgili bazı kısıtlamalar görmeye başlayacak. Diyelim ki topluluk kurallarına aykırı olan bir görsel paylaştınız. Discord, bununla ilgili sizi uyaracak ve platforma görüntü yükleme izninizin bir yıla kadar kısıtlanabileceğini söyleyecek. İhlalleri sürdüren kullanıcı, bir yıla kadar geçici kısıtlamaya maruz bırakılacak. Discord üst yöneticilerinden Savannah Badalich, "Tüm platformlar arasında en incelikli, kapsamlı ve orantılı uyarı sistemini oluşturduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Müstehcen görüntüler, otomatik olarak bulanıklaştırılacak

Discord, yeni uyarı sistemine ek olarak birkaç yeni özelliği de kullanıcılara ulaştırdı. Bu özelliklerden biri, müstehcen görüntülerle ilgili. Artık herkese açık kanallara veya mesajlaşma sayfalarına gönderilen müstehcen görüntüler, otomatik olarak bulanıklaştırılacak. Bu yeni özellik, platforma yüklenen tüm görüntülerin taranacağı anlamına geliyor. Hâliyle, mahremiyet ile ilgili tartışmalara yol açabilir. Ancak Discord, böyle bir tartışmaya gerek olmadığını çünkü tarama işleminin yapay zekâ tarafından yapılacağını söylüyor.

Buna ek olarak; yine kullanıcıların güvenliği kapsamında kullanıma sunulan bir diğer özellik de ilk kez mesaj alınan kullanıcılarla ilgili olacak. Discord, iki kullanıcı arasındaki ilk mesajlaşma sırasında bir uyarı ekranı gösterecek. Bu uyarı ekranında gönderilen bağlantılara tıklanmaması gerektiği gibi siber güvenliğe yönelik tavsiyelerde bulunulacak.

Discord'un mağazası da yenileniyor

Discord, uygulamanın mağaza bölümünde de bir dizi değişiklik yapacak. Böylelikle daha kullanıcı dostu bir deneyim yaşanacak. Tüm bunlara ek olarak; Discord'un mobil uygulamasındaki karanlık tema iyileştirilecek. Bildirim sayfası da yenilecek. Kullanıcılar, Discord Remix özelliğini akıllı telefonlarında da kullanabilecekler.