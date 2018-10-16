Discord Yeni Mağaza Sistemiyle Steam'e Meydan Okuyor

Discord'un oyunculara yönelik başlattığı Mağaza özelliği, bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Şu anda 20 civarı oyun bulunan mağazanın önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde büyümesi ve Steam'in en büyük rakibi olması bekleniyor. Discord Store aynı zamanda kendini Steam'den farklı kılacak ve öne çıkaracak yepyeni özelliklere de sahip olacak.
Discord Nitro ve Evrensel Kütüphane olarak isimlendirilen özelliklerin kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması beklenmekte. Zirâ Discord Nitro, Origin'de bulunan Origin Access veya Xbox: Game Pass mantığıyla çalışmakta. Discord'un Nitro aboneliği aylık $5~$10 aralığında bir ücrete ve -şimdilik duyurulana göre- 50 oyunluk erişim hakkına sahip olacak. Discord Nitro'nun oyun listesi ise şu şekilde:
- This War of Mine
- Last Day of June
- Ticket to Ride
- RollerCoaster Tycoon 2
- 140
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun
- Pony Island
- Lost Horizon
- Metro: Last Light redux
- Unleash
- Guacamelee! Super Turbo Championship Edition
- Brutal Legend
- Psychonauts
- The End is Night
- Seasons After Fall
- SOMA
- Trine 2
- Trine 3
- Trine Enhanced Edition
- Slime-San
- The inner World
- Bridge Constructor
- Bridge Constructor Medieval
- Dead Age
- Risk of Rain
- Wasteland 2
- The Metronomicon: Slay the Dance floor
- TowerFall Ascension
- Nidhogg
- System Shock: Enhanced Edition
- System Shock 2
- Oddworld: New 'n' Tasty
- Out of the Park Baseball 18
- Hob
- Torchlight
- Torchlight 2
- Inside
- Limbo
- Monaco: What's Yours Is Mine
- Tooth and Tail
- Dandara
- Gonner
- Kathy Rain
- Kingdom: Classic
- Kingdom: New Lands
- Tormentor X Punisher
- Chaos Reborn
- Ashes of the Singularity: Escalation
- Galactic Civilizations 3
- FTL
- Super Meat Boy
- Super Hexagon
- VVVVVV
- de Blob 2
- de BlobSpellForce 2
- Darksiders 2 Deathfinitive Edition
- Darksiders Warmastered Edition
- Red Faction 1
- Dungeon Defenders
Discord'un Steam, Battle.net, Origin, Epic, GOG ve daha birçok platform karşısında nasıl bir ivme yakalayacağını hep beraber göreceğiz. Discord'un halihazırda sahip olduğu oyuncu kitlesiyle bu işte başarılı olacağını düşünmekteyiz.