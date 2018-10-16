Discord Yeni Mağaza Sistemiyle Steam'e Meydan Okuyor

Discord'un Steam benzeri mağazasının beta versiyonu bugün itibariyle dünya genelinde kullanıma açılıyor.

Discord'un oyunculara yönelik başlattığı Mağaza özelliği, bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Şu anda 20 civarı oyun bulunan mağazanın önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde büyümesi ve Steam'in en büyük rakibi olması bekleniyor. Discord Store aynı zamanda kendini Steam'den farklı kılacak ve öne çıkaracak yepyeni özelliklere de sahip olacak.

Discord Nitro ve Evrensel Kütüphane olarak isimlendirilen özelliklerin kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması beklenmekte. Zirâ Discord Nitro, Origin'de bulunan Origin Access veya Xbox: Game Pass mantığıyla çalışmakta. Discord'un Nitro aboneliği aylık $5~$10 aralığında bir ücrete ve -şimdilik duyurulana göre- 50 oyunluk erişim hakkına sahip olacak. Discord Nitro'nun oyun listesi ise şu şekilde:

This War of Mine

Last Day of June

Ticket to Ride

RollerCoaster Tycoon 2

140

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Pony Island

Lost Horizon

Metro: Last Light redux

Unleash

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Brutal Legend

Psychonauts

The End is Night

Seasons After Fall

SOMA

Trine 2

Trine 3

Trine Enhanced Edition

Slime-San

The inner World

Bridge Constructor

Bridge Constructor Medieval

Dead Age

Risk of Rain

Wasteland 2

The Metronomicon: Slay the Dance floor

TowerFall Ascension

Nidhogg

System Shock: Enhanced Edition

System Shock 2

Oddworld: New 'n' Tasty

Out of the Park Baseball 18

Hob

Torchlight

Torchlight 2

Inside

Limbo

Monaco: What's Yours Is Mine

Tooth and Tail

Dandara

Gonner

Kathy Rain

Kingdom: Classic

Kingdom: New Lands

Tormentor X Punisher

Chaos Reborn

Ashes of the Singularity: Escalation

Galactic Civilizations 3

FTL

Super Meat Boy

Super Hexagon

VVVVVV

de Blob 2

de BlobSpellForce 2

Darksiders 2 Deathfinitive Edition

Darksiders Warmastered Edition

Red Faction 1

Dungeon Defenders

Discord'un Steam, Battle.net, Origin, Epic, GOG ve daha birçok platform karşısında nasıl bir ivme yakalayacağını hep beraber göreceğiz. Discord'un halihazırda sahip olduğu oyuncu kitlesiyle bu işte başarılı olacağını düşünmekteyiz.